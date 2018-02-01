Конте: «Если сможем пробиться в ЛЧ – это будет успешный сезон. Если нет – нормальный»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после разгрома от «Борнмута» в 25-м туре Премьер-Лиги (0:3) подчеркнул, что его команде будет не так просто квалифицироваться в Лигу чемпионов в текущем сезоне:

«Это будет непросто, но это естественно. В этом сезоне нам придётся отдавать все силы для борьбы. Я готов к этому, и мои игроки понимают, что впереди нас ждёт серьёзное сражение за место в Лиге чемпионов.

У меня нет никаких претензий к самоотдаче моих футболистов, поскольку без этого мы не занимали бы текущее место в турнирной таблице.

Мы хорошо знаем, что будет трудно. Победа в чемпионате для нас сейчас – это мечта, но мы должны быть реалистами. Если мы сможем пробиться в Лигу чемпионов, это будет успешный сезон. В противном случае мы можем признать этот год нормальным».