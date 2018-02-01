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Конте: «Если сможем пробиться в ЛЧ – это будет успешный сезон. Если нет – нормальный»

сегодня, 05:59
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после разгрома от «Борнмута» в 25-м туре Премьер-Лиги (0:3) подчеркнул, что его команде будет не так просто квалифицироваться в Лигу чемпионов в текущем сезоне:

«Это будет непросто, но это естественно. В этом сезоне нам придётся отдавать все силы для борьбы. Я готов к этому, и мои игроки понимают, что впереди нас ждёт серьёзное сражение за место в Лиге чемпионов.

У меня нет никаких претензий к самоотдаче моих футболистов, поскольку без этого мы не занимали бы текущее место в турнирной таблице.

Мы хорошо знаем, что будет трудно. Победа в чемпионате для нас сейчас – это мечта, но мы должны быть реалистами. Если мы сможем пробиться в Лигу чемпионов, это будет успешный сезон. В противном случае мы можем признать этот год нормальным».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 12:36
ну это уже слишком то. такое... не принято говорить, чтоли.
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola ответил Igo0rek
сегодня в 11:42
Igo0rek:
Да не говори((
Не переживай, выиграешь.
Igo0rek
Igo0rek ответил Gianfranco Zola
сегодня в 11:20
Да не говори((
Медив
Медив
сегодня в 11:12
В чем то Конте прав, но надо и признать, что до прихода Конте у Челси не было такого фигового состава
Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 11:09
Удивительный конечно тренер.Сам рубанул сук,на котором сидит и теперь говорит такое.По круче нашего жозика.)
starche
starche
сегодня в 10:53
Насмешил физрук.
Шишанутый
Шишанутый ответил ДСА
сегодня в 10:50
ДСА:
Гнать этого тренеришку надо, портит иммидж Челси.
А какой может быть имидж у чукотского проекта?
dankoff1986
dankoff1986
сегодня в 09:40
Это будет провал!!!!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 08:51
Ну если Челси в ЛЧ не попадет, то точно "прощай Конте"
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:39
Сдулся итальяшка.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:26
Гнать этого тренеришку надо, портит иммидж Челси.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 06:54
Как по мне,то Барселона даже третьим составом вынесет вперёд ногами этот проект Абрамовича )
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 06:22
все у них получиться
амурец
амурец
сегодня в 06:21
чего то Конте заговариваться стал, Челси всё же чемпион АПЛ
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola
сегодня в 06:13
Гнать надо Конте из клуба санными тряпками после таких слов.
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola ответил Igo0rek
сегодня в 06:09
Igo0rek:
Действующий чемпион Англии, если не попадет в ЛЧ, это будет нормальным сезоном? Лол, что?!
Смотрю ты опять ВИП не выиграл за январь, что то не везет тебе совсем.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 06:05
Действующий чемпион Англии, если не попадет в ЛЧ, это будет нормальным сезоном? Лол, что?!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:02
Конте понес ахинею.
Может ему уже пора на выход?
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