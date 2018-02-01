В США начато антикоррупционное расследование в отношении ФИФА и МОК

Министерство юстиции США подозревает Международный олимпийский комитет (МОК), Международную федерацию футбола (ФИФА) и другие спортивные организации в коррупции.

Американцы уже начали расследование с целью выявить махинации, взяточничество и мошенничество со стороны данных структур при выборах хозяев крупнейших спортивных соревнований, среди которых упоминаются зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи и чемпионат мира по футболу, который пройдет грядущим летом в России.

Сообщается, что Минюст США уже направил запросы на предоставление им финансовых документов и свидетельских показаний, которые могут указывать на случаи коррупции.