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В США начато антикоррупционное расследование в отношении ФИФА и МОК

вчера, 14:15

Министерство юстиции США подозревает Международный олимпийский комитет (МОК), Международную федерацию футбола (ФИФА) и другие спортивные организации в коррупции.

Американцы уже начали расследование с целью выявить махинации, взяточничество и мошенничество со стороны данных структур при выборах хозяев крупнейших спортивных соревнований, среди которых упоминаются зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи и чемпионат мира по футболу, который пройдет грядущим летом в России.

Сообщается, что Минюст США уже направил запросы на предоставление им финансовых документов и свидетельских показаний, которые могут указывать на случаи коррупции.

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Все комментарии
Ali barca
Ali barca
сегодня в 00:15
Как не крути Америкосы молодцы смотрите как они живут.По сравнению с нами .Где 69 Америка где Россия Казахстан Кирг Армения всякая 3няя.Пример дороги и вас и у нас везде 3...и жо...Коорупция
Женя Максимов
Женя Максимов ответил Gigante Buono
вчера в 23:55
Gigante Buono:
Чью власть? Императора? Тогда почему он практически сразу признал отречение и всячески потакал первому составу временного правительства, сойдясь, в частности, с Гучковым? Или, может быть, власть британской короны, куда он поступил на службу в декабре 1917 года?
как это относится к Колчаку? если бы в твоем доме бесчинствовало быдло, стоял бы смотрел на это все?
-didi-
-didi- ответил dimagas1
вчера в 22:42
dimagas1:
Гитлер не мог заниматься всем.Он не робот.Думаю этими вопросами занимались отдельные люди.
Всем не мог,а такими вопросами занимался,так как если ты у власти,в первую очередь ты боишься ее потерять.держать живого пленника претендующего на часть твоих завоёванных земель ни один правитель не будет,пленника будет оставаться в живых только если в этом есть выгод.все кто предпринимал попытки покушения или переворота были казнены до освобождения лагерей,все кроме одного,которого выпустили
Суеверный
Суеверный ответил AntiherQ1488
вчера в 22:05
AntiherQ1488:
За Ленд Лиз платили ЗОЛОТОМ. Если ты забыл. Это не была благотворительность.
Не совсем так. Во-первых сначала вовсе не платили, хотя и были готовы. Полный рассчет по ленд-лизу произошел только в 70-х годах 20-го века. Плюс оставили у себя технику (ну не отправлять же обратно в Америку). Сам лично своими глазами видел американский легкий танк на станции Сарапул примерно в 1975-м. Маршал авиации трижды Герой Советского Союза Покрышкин Александр Иванович летал на американской "Аэрокобра P-39N" (с 1942-го года). Четверть зенитного парка поставили США. Вопрос не для этой площадки. Но, если не лень - изучить легко. Был бы удивлен узнав об его нейтральном отношении к футболу. Впрочем сходу ничего утверждать не стану. Просто пилоты всех стран имеют склонность играть в футбол и гонять на картингах (тоже американское поветрие времен Второй мировой войны).
BESTjuventus10
BESTjuventus10
вчера в 21:55
Ну и тупыыые
dimagas1
dimagas1 ответил -didi-
вчера в 21:35
-didi-:
И не воспринимать всерьез лидера сопоставления оккупированной страны это глупо,гитлер был больным фанатиком,а не дураком.
Гитлер не мог заниматься всем.Он не робот.Думаю этими вопросами занимались отдельные люди.
-didi-
-didi- ответил dimagas1
вчера в 21:34
dimagas1:
Может его не воспринимали уж так всерьез.В принципе у немцев все шло по плану в 41 году.Да и не понятно кто этими делами был занят.Или наоборот, они славятся педантичностью и он был частью какого-то хитрого плана.Не в стиле немцев ставить наместника,они своих людей везде держали.Много есть вопросов без ответов. Еще как вариант он возможно был в стиле заложника.Все таки украинцы не охотно сотрудничали с немцами,сопротивление было.Ну и таким образом оказывали давление на УПА.
И не воспринимать всерьез лидера сопоставления оккупированной страны это глупо,гитлер был больным фанатиком,а не дураком.
-didi-
-didi- ответил dimagas1
вчера в 21:31
dimagas1:
Может его не воспринимали уж так всерьез.В принципе у немцев все шло по плану в 41 году.Да и не понятно кто этими делами был занят.Или наоборот, они славятся педантичностью и он был частью какого-то хитрого плана.Не в стиле немцев ставить наместника,они своих людей везде держали.Много есть вопросов без ответов. Еще как вариант он возможно был в стиле заложника.Все таки украинцы не охотно сотрудничали с немцами,сопротивление было.Ну и таким образом оказывали давление на УПА.
Заложников не выпускают на встречу со своими единомышленниками,давление на упа это ближе,но по мне такое давление черевато,так как при большом желании можно было организовать побег,но почему то это мероприятие организованно не было.если бы абвер и бандера не заключили соглашение о сотрудничестве,то бандеру в том же 1941 году либо расстреляли,либо отправили на дегустацию газа.
neomessi
neomessi
вчера в 21:22
Не совсем понял причем тут сша и ФИФА и МОК?
Тогда пусть и Непал тоже расследует и запросит фин.отчеты ...

Кто в теме подскажите причем тут вообще эти пиндосы?
dimagas1
dimagas1 ответил -didi-
вчера в 21:17
-didi-:
Версия противовеса конечно интересна,но есть одно но,как показывает история второй мировой войны,ни гитлер,ни сталин не стали бы держать в заключении человека способного повлиять на вспышки народного негодования в условиях военного времени,а ведь ещё в лесах Украины действовали отряды Ковпака,и зная как гитлер и сталин относятся к безопасности тыла,есть только одно решение-казнь,и естественно карательные аресты в целях запугивания населения.так почему ни казни бандеры ни арестов не было?и почему бандера в лагере(учитывая,какие обинения ему представляли в вину)был жив и содержался с приведениями?
Может его не воспринимали уж так всерьез.В принципе у немцев все шло по плану в 41 году.Да и не понятно кто этими делами был занят.Или наоборот, они славятся педантичностью и он был частью какого-то хитрого плана.Не в стиле немцев ставить наместника,они своих людей везде держали.Много есть вопросов без ответов.
Еще как вариант он возможно был в стиле заложника.Все таки украинцы не охотно сотрудничали с немцами,сопротивление было.Ну и таким образом оказывали давление на УПА.
-didi-
-didi- ответил dimagas1
вчера в 21:03
dimagas1:
Этого я не могу знать.Могу предположить разве.Но не факт что я прав. Думаю в связи с отступлением в 44 году нужно было им оставить противовес советам ,тоесть возможная оппозиция совецкой власти .А сколько отпускали понятия не имею.
Версия противовеса конечно интересна,но есть одно но,как показывает история второй мировой войны,ни гитлер,ни сталин не стали бы держать в заключении человека способного повлиять на вспышки народного негодования в условиях военного времени,а ведь ещё в лесах Украины действовали отряды Ковпака,и зная как гитлер и сталин относятся к безопасности тыла,есть только одно решение-казнь,и естественно карательные аресты в целях запугивания населения.так почему ни казни бандеры ни арестов не было?и почему бандера в лагере(учитывая,какие обинения ему представляли в вину)был жив и содержался с приведениями?
artsinalex
artsinalex ответил ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:48
ALBA BARCELONA 21:
Пока Америка лишится своей головы,прежде они лишат головы всех стран до единого ,у них силы хватит на всех оптом и в розницу. Правильно делают,что ищут преступников в спорте а не как в России,-коррупционеру Мутко предлагали памятник поставит,но дали ему другую работу,чтобы и там воровал.
Коррупционеры ищут коррупционеров??? Напоминает фильм Полиция 2. Продажные против продажных!!
13 RUS
13 RUS
вчера в 20:45
В баню их надо и как надо!
Juve14
Juve14 ответил Tommy Lee
вчера в 20:45
Сорян! Перепутал)
Lyon2009
Lyon2009
вчера в 20:44
Лучше бы расследовали дело о том как Рон получил последние ЗМ
mphuZ
mphuZ
вчера в 20:42
Что такое, хозяева сдают своих подчинённых?))
Как только МОК обделались перед CAS, так сразу начали ликвидировать :))
dimagas1
dimagas1 ответил -didi-
вчера в 20:33
-didi-:
И ещё маленькая просьба,не могли бы вы мне объяснить-почему немцы выпустили бандеру в 1944,хотя в лагерь он был помещен по обвинению в востании против рейха.сколько человек с таким обвинением были освобождены из концлагерей?
Этого я не могу знать.Могу предположить разве.Но не факт что я прав.
Думаю в связи с отступлением в 44 году нужно было им оставить противовес советам ,тоесть возможная оппозиция совецкой власти .А сколько отпускали понятия не имею.
dimagas1
dimagas1 ответил -didi-
вчера в 20:28
-didi-:
Хорошо,если я заблуждаюсь,и бандера не сотрудничал с немцами,то что делать с мнением Польши,которая официально утверждает что бандера "освобождал" Западную Украину вместе с германскими войсками?
Ну так все логично Польша просто владела замлями с зп. Украины,они их считали своими,возможно и сейчас так считают в связи с некоторыми заявлениями их чиновников. В то время был фарш с разных военных формирований:немцы ,ОУН-УПА,совецкие партизаны и Армия крайова(это польськое сопротивление) и по сути все против всех воевали.Границы были совсем другими,не такие как современные.
-didi-
-didi- ответил -didi-
вчера в 20:27
-didi-:
Подожди,как это понять скорее?и разве только до 1941?
И ещё маленькая просьба,не могли бы вы мне объяснить-почему немцы выпустили бандеру в 1944,хотя в лагерь он был помещен по обвинению в востании против рейха.сколько человек с таким обвинением были освобождены из концлагерей?
-didi-
-didi- ответил dimagas1
вчера в 20:14
dimagas1:
Ну вы путает ОУН и УПА.В ОУН был Бандера ,в УПА Мельник.Так что ваши познания как минимум хромают.
Хорошо,если я заблуждаюсь,и бандера не сотрудничал с немцами,то что делать с мнением Польши,которая официально утверждает что бандера "освобождал" Западную Украину вместе с германскими войсками?
Суеверный
Суеверный ответил cska plus
вчера в 20:05
cska plus:
С хера ли американский минюст требует от международных организаций какие-либо отчёты, тем более финансовые, или я, что-то не догоняю?
Если организация зарегистрирована на территории США, то безусловно имеют право. В ином случае сложнее. Если операционная деятельность пусть и частично ведется на территории США, то скорее всего тоже имеют право. А не имеют лишь в случае не соприкосновения. Как-то так.
Apsny
Apsny
вчера в 20:01
Заговор во всем).
Footbolista
Footbolista ответил ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:00
ALBA BARCELONA 21:
Пока Америка лишится своей головы,прежде они лишат головы всех стран до единого ,у них силы хватит на всех оптом и в розницу. Правильно делают,что ищут преступников в спорте а не как в России,-коррупционеру Мутко предлагали памятник поставит,но дали ему другую работу,чтобы и там воровал.
В США коррупции не меньше, чем в России, а может даже и больше...только они её узаконили и назвали красивым словом "лобби"...
Footbolista
Footbolista ответил ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:50
ALBA BARCELONA 21:
Без их помощи в 44 и тебя может не было бы и соккера,дурью не майся!
Наивность не порок, но от заблуждений лучше избавляться сразу и навсегда...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил artsinalex
вчера в 19:46
artsinalex:
Британская колония никак не успокоиться!!! В свое время мы ей сделали слишком много добра!! Даже развалили Союз для их выгоды, а всё мало!!! Пора возвращать их обратно в стойло!!! Они должны понять, что их место возле 26. Вместе с шумерами.
Без их помощи в 44 и тебя может не было бы и соккера,дурью не майся!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Буллитт
вчера в 19:44
Буллитт:
Однажды американцы засунут свой нос настолько глубоко, что лишатся головы.
Пока Америка лишится своей головы,прежде они лишат головы всех стран до единого ,у них силы хватит на всех оптом и в розницу.
Правильно делают,что ищут преступников в спорте а не как в России,-коррупционеру Мутко предлагали памятник поставит,но дали ему другую работу,чтобы и там воровал.
Gigante Buono
Gigante Buono ответил Женя Максимов
вчера в 19:29
Женя Максимов:
Колчак резал? как скот?))) Ничего что это был офицер, который защищал власть от необразованного и невежественного стада большевиков.
Чью власть? Императора? Тогда почему он практически сразу признал отречение и всячески потакал первому составу временного правительства, сойдясь, в частности, с Гучковым?
Или, может быть, власть британской короны, куда он поступил на службу в декабре 1917 года?
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:17
МОК послушался США и теперь Россия без гимна, флага на олимпиаде, а теперь США расследует МОК...неужели весь мир не понимает, что с США нельзя сотрудничать, они кинуть всех
Chatlan
Chatlan
вчера в 19:02
    Женя Максимов
    Женя Максимов ответил Gigante Buono
    вчера в 18:58
    Gigante Buono:
    А у нас возводят памятник и монтируют мемориальную доску Колчаку, чья армия резала соотечественников словно скот. Нам бы самим сперва не мешало разобраться с подобным.
    Колчак резал? как скот?))) Ничего что это был офицер, который защищал власть от необразованного и невежественного стада большевиков.
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