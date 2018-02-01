Завтра «Зенит» вылетит на второй сбор в Турцию

Уже завтра «Зенит» отправится на свой второй учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Белеке.

В Турции у «сине-бело-голубых» запланировано проведение трех контрольных поединков: 4 февраля подопечные Роберто Манчини сыграют с братиславским «Слованом», 7 февраля померяются силами с сербской «Црвеной Звездой», а 10 февраля проведут спарринг со словенским «Марибором».

Напомним, что «Зенит» крайне удачно провел товарищеские встречи на своем первом сборе, одолев своих соперников с общим счетом 14:2.