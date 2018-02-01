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Завтра «Зенит» вылетит на второй сбор в Турцию

вчера, 14:24

Уже завтра «Зенит» отправится на свой второй учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Белеке.

В Турции у «сине-бело-голубых» запланировано проведение трех контрольных поединков: 4 февраля подопечные Роберто Манчини сыграют с братиславским «Слованом», 7 февраля померяются силами с сербской «Црвеной Звездой», а 10 февраля проведут спарринг со словенским «Марибором».

Напомним, что «Зенит» крайне удачно провел товарищеские встречи на своем первом сборе, одолев своих соперников с общим счетом 14:2.

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Все комментарии
Кlassе
Кlassе
вчера в 19:07
Завтра зенит вылетит на сбор в Турцию, а 22 февраля из Лиги Европы.

хехехехехехзехехз_))))
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 18:10
Успехов Зениту!
Аденн
Аденн
вчера в 18:05
    parallels
    parallels
    вчера в 17:30
    дадим спартачам мастер-класс, как не надо играть со слабеньким клубом, с позорными отскоками!
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 16:32
    Посмотрим будет ли Толк...
    LOpp
    LOpp ответил moskwa 09
    вчера в 16:13
    moskwa 09:
    это те,которые вы обыграть не смогли
    я в курсе, смотрел матчи.
    Завтра
    Завтра
    вчера в 15:53
    Латентые сбг, прикрывающиеся ромбиком уже тут как тут))
    Понятное дело, за победителей топить куда приятнее.
    Kresi frok
    Kresi frok
    вчера в 15:44
    Фк товорняк снова в деле.
    moskwa 09
    moskwa 09 ответил LOpp
    вчера в 15:33
    LOpp:
    Марибор это те, которые два раза в конце матча отскочили.
    это те,которые вы обыграть не смогли
    LOpp
    LOpp ответил Nikola45
    вчера в 15:03
    Nikola45:
    Да не Спартак деньги на игроков хороших экономим! )) А Марибор это то который семерочку пятаками возил?
    Марибор это те, которые два раза в конце матча отскочили.
    Nikola45
    Nikola45
    вчера в 14:52
    Зениту Успехов! )
    Nikola45
    Nikola45 ответил LOpp
    вчера в 14:51
    LOpp:
    как то не солидно в Турцию.
    Да не Спартак деньги на игроков хороших экономим! ))
    А Марибор это то который семерочку пятаками возил?
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    вчера в 14:40
    Успехов Зенитушке
    LOpp
    LOpp
    вчера в 14:35
    как то не солидно в Турцию.
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