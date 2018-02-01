Марез проигнорировал тренировку «Лестера»

Нападающий Рияд Марез зимой рассчитывал покинуть «Лестер» и перейти в «Манчестер Сити», но руководство «лис» не устроило и предложение в 65 млн фунтов. В итоге под занавес трансферного окна «горожанам» пришлось отказаться от сделки.

По информации источника, раздосадованный алжирец объявил «Лестеру» бойкот, а сегодня утром не явился на тренировку.

Сообщалось, что «синие» требуют за футболиста порядка 95 млн фунтов.