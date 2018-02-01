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Марез проигнорировал тренировку «Лестера»

вчера, 19:28

Нападающий Рияд Марез зимой рассчитывал покинуть «Лестер» и перейти в «Манчестер Сити», но руководство «лис» не устроило и предложение в 65 млн фунтов. В итоге под занавес трансферного окна «горожанам» пришлось отказаться от сделки.

По информации источника, раздосадованный алжирец объявил «Лестеру» бойкот, а сегодня утром не явился на тренировку.

Сообщалось, что «синие» требуют за футболиста порядка 95 млн фунтов.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответил Kerri
вчера в 22:23
Kerri:
Разве в контракте не предусмотрены штрафные санкции к футболисту по этому поводу?
предусмотрены, и с него сдерут в три шкуры, - дурачек он.
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:22
дурачек.
No problem
No problem
вчера в 21:18
Забить как собаку!
Указать место возле 26,сгнить на банке,а потом он и на*** никому не нужен будет.
ДСА
ДСА
вчера в 20:43
Африканцы - они такие, порядочных там нет.
13 RUS
13 RUS
вчера в 20:31
Хотел трофей взять с мс
Kerri
Kerri
вчера в 20:29
Разве в контракте не предусмотрены штрафные санкции к футболисту по этому поводу?
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
вчера в 20:26
Марез понял, что не стоит таких денег и его никто не купит. Контракт отрабатывать всё равно придётся, стресс снимет (по бухает) и вернётся.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 20:12
вот как он хочет в Ман Сити
070maks
070maks
вчера в 20:12
на контракт смотрю плевать хотели все, пора этих футбалюг зажравшихся перевоспитывать давно
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 19:55
Клуб поступил не красиво
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 19:42
Это не повод забить на свои обязанности
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 19:32
Видимо очень сильно хотел в МС..
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