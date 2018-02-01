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Кержаков, Шатов и Анюков оказались в заявке «Зенита» на матчи ЛЕ

вчера, 21:09
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит15.02.2018 в 23:05 Не начался

«Зенит» определился с заявкой для участия в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что 15 февраля «сине-бело-голубые» отправятся на матч с «Селтиком», а 22 февраля команду ждет ответная встреча.

Интересно, что в списке футболистов оказались Михаил КержаковОлег Шатов и Александр Анюков, которые уже фигурировали в заявке «Зенита-2».

Ранее свою заявку на турнир огласил «Спартак».

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Все комментарии
VadimR
VadimR ответил LOpp
вчера в 23:49
LOpp:
многовато футболистов на 2 матча
Уверен что футболисты киприотского АЕКа заценили бы твою шутку!) Приятно когда комментируют со знанием дела!))))
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил Литейный 4
вчера в 23:00
Литейный 4:
На флоте говорят карась. По меркам Соккера карась, а по флотски 2.5 года годок. :)))
Ты в ВМФ служил? я в ВВС. Лётчик-офицер, штурман дальней авиации. Все ребята - очень сложную работу работали на борту авианосца ТУ- 160 М. Очень сложно тогда было, но очень интересно. И я даже больше скажу - очень солидно и гордо за нашу Родину, на махине такой боевой - над всей нашей громадной страной летать.)
Литейный 4
Литейный 4 ответил Лёха Шахтинский
вчера в 22:48
Лёха Шахтинский:
Все ответы твои принял. Степан, смотри: я на Соккере уже 2,5 года - этого мало для аксакалов сайта? Я ещё в салагах, как на флоте?
На флоте говорят карась. По меркам Соккера карась, а по флотски 2.5 года годок. :)))
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил Литейный 4
вчера в 22:44
Литейный 4:
Извини нажал на жалобу случайно. Майк уважаемый питерскими, да и другими юзерами. Ему випка очередная просто без надобности.
Все ответы твои принял. Степан, смотри: я на Соккере уже 2,5 года - этого мало для аксакалов сайта? Я ещё в салагах, как на флоте?
Литейный 4
Литейный 4 ответил Лёха Шахтинский
вчера в 22:40
Лёха Шахтинский:
А кто? Объясни.
Извини нажал на жалобу случайно. Майк уважаемый питерскими, да и другими юзерами. Ему випка очередная просто без надобности.
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил Литейный 4
вчера в 22:36
Литейный 4:
Ладно ,ходи в своих розовых очках. :)))) Ты на Соккере недавно. Кстати Майк не модератор. Он просто выиграл випку и подарил Колясику..
А кто? Объясни.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Лёха Шахтинский
вчера в 22:35
Лёха Шахтинский:
Степа - не глумись. Колян - нормальный пацан. Он очень светлый.)
Ладно ,ходи в своих розовых очках. :)))) Ты на Соккере недавно. Кстати Майк не модератор. Он просто выиграл випку и подарил Колясику..
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил Литейный 4
вчера в 22:33
Литейный 4:
Ага! Питерский подарил ему Випку, а Колян этот Петербург склонял хуже чем я спартачей! Ахаха! Смешно правда!
Степа - не глумись. Колян - нормальный пацан. Он очень светлый.)
Литейный 4
Литейный 4 ответил Лёха Шахтинский
вчера в 22:29
Лёха Шахтинский:
Добрый вечер модератору Соккера. Колян Казанский заслужил свой VIP - очень большой активностью в своих высказываниях, на очень больших просторах нашего сайта. Он очень хороший человек и самый активный участник обсуждений футбола на ОВ. Это моё мнение.
Ага! Питерский подарил ему Випку, а Колян этот Петербург склонял хуже чем я спартачей! Ахаха! Смешно правда!
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил Roger Young
вчера в 22:23
Roger Young:
привет! Решил тебе подарить вип, который выиграл. Хоть ты не победил, но составил отличную конкуренцию. Пользуйся =)
Добрый вечер модератору Соккера. Колян Казанский заслужил свой VIP - очень большой активностью в своих высказываниях, на очень больших просторах нашего сайта. Он очень хороший человек и самый активный участник обсуждений футбола на ОВ. Это моё мнение.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Roger Young
вчера в 22:17
Roger Young:
привет! Решил тебе подарить вип, который выиграл. Хоть ты не победил, но составил отличную конкуренцию. Пользуйся =)
Это ты погорячился. Он же спартач! :)))
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
вчера в 22:11
Нормальные пацаны. Они должны играть. От меня - плюс.)
Kresi frok
Kresi frok
вчера в 22:08
Антон дсупа в отчаянии
Морозовский
Морозовский ответил sir_Alex
вчера в 22:05
sir_Alex:
Дзюбу забыли!!!
    patra
    patra
    вчера в 22:05
    К чему бы это, в ЛЕ лимита нет, подзабыли что-ли.
    Tommy Lee
    Tommy Lee
    вчера в 22:04
    Так же 4-е голкипера, ну просто ребят туристами зацепили.
    Roger Young
    Roger Young ответил Казанский
    вчера в 21:54
    Казанский:
    Литейный и Писерман https://www.youtube.com/watch?v=NsLQvL9ek00
    привет! Решил тебе подарить вип, который выиграл. Хоть ты не победил, но составил отличную конкуренцию.

    Пользуйся =)
    котлина брат
    котлина брат
    вчера в 21:51
    Пионер.отряд пошёл на повышение
    NAZAR 007
    NAZAR 007
    вчера в 21:45
    Всем привет ! По сложившейся уже за годы традиции , в зимний перерыв
    запустил двухнедельное голосование на лучших болельщиков на РФПЛ
    на соккересезона 2017 /18. Желающие и.....не желающие могут отметиться ))))
    https://www.soccer.ru/blogs/record/1034625
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 21:43
    Дзюбу забыли!!!
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 21:39
    Их спецом заявили чтобы Дзюбу потроллить...
    drug01
    drug01
    вчера в 21:38
    Значит всем хотят медали вручить!
    Faustello
    Faustello
    вчера в 21:37
    С таким составом могут и ЛЕ выграть случайно )))
    Вот неудобняк будет Манчиньке и компании аргентосов )))
    LOpp
    LOpp
    вчера в 21:35
    многовато футболистов на 2 матча
    Морозовский
    Морозовский
    вчера в 21:31
    "Анжи" этот "Зенит" уже два года дрючит!
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 21:31
    И в Зените 2, и в Лиге...
    Нарасхват...))
    Владимipъ Григорянъ
    Владимipъ Григорянъ
    вчера в 21:28
    Селтик не дно, но возможно аргентинский Зенит с Манчини пройдет, хотя бы классом
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    вчера в 21:27
    Действительно очень интересно
    zxz32
    zxz32 ответил Аденн
    вчера в 21:23
    Аденн:
    после следующего тура придётся зените эту заявку отзывать, они своё в товарняках взяли ужо. бу-га-га
    Зенит чемпион...товарняков)
    Аденн
    Аденн
    вчера в 21:19
    после следующего тура придётся зените эту заявку отзывать, они своё в товарняках взяли ужо. бу-га-га
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