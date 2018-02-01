Кержаков, Шатов и Анюков оказались в заявке «Зенита» на матчи ЛЕ

«Зенит» определился с заявкой для участия в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что 15 февраля «сине-бело-голубые» отправятся на матч с «Селтиком», а 22 февраля команду ждет ответная встреча.
Интересно, что в списке футболистов оказались Михаил Кержаков, Олег Шатов и Александр Анюков, которые уже фигурировали в заявке «Зенита-2».
«Зенит» подал заявку для участия в плей-офф @EuropaLeague 🤗 pic.twitter.com/0r5DySSf5g— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 1 февраля 2018 г.
Ранее свою заявку на турнир огласил «Спартак».
https://www.youtube.com/watch?v=NsLQvL9ek00