В матче Кубка Турции игрок совершил непостижимый промах с «точки»

Бразильский полузащитник Додо, представляющий клуб второго турецкого дивизиона «Гиресунспор», в матче Кубка Турции с «Фенербахче» исполнил пенальти, который он запомнит надолго. Футболист неуклюже ткнул ногой мяч, и он неторопливо покинул пределы поля.

Видео эпизода вы можете увидеть по этой ссылке.

Не менее удивительный промах случился и в чемпионате Колумбии в прошлом году.