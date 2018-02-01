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В матче Кубка Турции игрок совершил непостижимый промах с «точки»

вчера, 22:29

Бразильский полузащитник Додо, представляющий клуб второго турецкого дивизиона «Гиресунспор», в матче Кубка Турции с «Фенербахче» исполнил пенальти, который он запомнит надолго. Футболист неуклюже ткнул ногой мяч, и он неторопливо покинул пределы поля.

Видео эпизода вы можете увидеть по этой ссылке.

Не менее удивительный промах случился и в чемпионате Колумбии в прошлом году.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:27
В стиле Месськи пробил. Тот тоже с 11 метров не может в створ попасть.
drug01
drug01
вчера в 23:43
В футболе все возможно!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:21
Заголовок имхо нелогичный, видно еще по разбегу, что он специально промазал. И видно, что пенальти был левый, возможно, эти факты взаимосвязаны?

Тем более, зная, сколько договорных матчей катается в футболе, удивительного в промахе пенальти я не вижу. Федя вам расскажет, как он дважды "случайно" не смог пробить пенальти в ворота "Урала".
MALOVAR
MALOVAR ответил jobss
вчера в 22:51
да я петросяню потолстому ,не берите в голову
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 22:51
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 22:50
    МALOVAR сказал:"Ссылка неверная".
    Nickless
    Nickless ответил Robbaggio
    вчера в 22:49
    Robbaggio:
    Вообще-то, это был матч с Фенербахче в Кубке Турции ( в названии видео так и написано)
    Верно подметили. Благодарю.
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 22:49
    Да,8 анулся парниша...
    Robbaggio
    Robbaggio
    вчера в 22:42
    Вообще-то, это был матч с Фенербахче в Кубке Турции ( в названии видео так и написано)
    Faustello
    Faustello
    вчера в 22:42
    Коко разве этим удивишь?
    jobss
    jobss ответил MALOVAR
    вчера в 22:37
    MALOVAR:
    ссылка не верная ,на страничку Кержакова выкидывает в инсте
    Ссылка правильная
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 22:33
    ссылка не верная ,на страничку Кержакова выкидывает в инсте
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