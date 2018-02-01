В матче Кубка Турции игрок совершил непостижимый промах с «точки»

Бразильский полузащитник Додо, представляющий клуб второго турецкого дивизиона «Гиресунспор», в матче Кубка Турции с «Фенербахче» исполнил пенальти, который он запомнит надолго. Футболист неуклюже ткнул ногой мяч, и он неторопливо покинул пределы поля.
Видео эпизода вы можете увидеть по этой ссылке.
Не менее удивительный промах случился и в чемпионате Колумбии в прошлом году.
https://www.youtube.com/watch?v=TnbYXksVsgc
Тем более, зная, сколько договорных матчей катается в футболе, удивительного в промахе пенальти я не вижу. Федя вам расскажет, как он дважды "случайно" не смог пробить пенальти в ворота "Урала".
Тем более, зная, сколько договорных матчей катается в футболе, удивительного в промахе пенальти я не вижу. Федя вам расскажет, как он дважды "случайно" не смог пробить пенальти в ворота "Урала".
https://www.youtube.com/watch?v=9aAvd4N3tEg