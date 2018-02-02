Месси пожелал всего наилучшего фанату, назвавшему свою дочь Лионелой

Поклонник Лионеля Месси решил назвать своего ребенка в честь аргентинской суперзвезды, надеясь, что на свет появится мальчик. Однако, вопреки ожиданиями, у пары родилась девочка.

Отец не стал менять своих планов. Ему потребовалось некоторое время, чтобы уговорить жену, но в итоге дочку крестили под именем Лионела.

О преданном болельщике и его семье аргентинец узнал от нападающего «Барселоны» Луиса Суареса. Месси обратился к фанату с помощью видео:

«Привет, Бето. Крепко обнимаю! Надеюсь, у вас все хорошо. Передавай привет Лионеле. Надеюсь, что у нее тоже все в порядке. Желаю вам всего наилучшего!»

Напомним, что в марте 2017 года в честь форварда «Реала» Криштиану Роналду переименовали аэропорт в Португалии.