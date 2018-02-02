Вальверде: «Не знаю, что ещё можно сделать, чтобы привлечь зрителей на „Камп Ноу“»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после домашней победы над «Валенсией» постарался объяснить, почему на первый матч 1/2 финала Кубка Испании (1:0) пришло чуть больше половины стадиона. Отметим, что на этой встрече был зафиксирован второй худший показатель посещаемости в сезоне на «Камп Ноу».

«Я не знаю, что ещё можно сделать, чтобы привлечь зрителей на стадион. Время начала встречи не помогает, сейчас зима, к тому же люди должны ходить на работу. Но мы делаем всё возможное, чтобы зрители наслаждались игрой нашей команды».