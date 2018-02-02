Состав «Краснодара» пополнил 22-летний защитник «Волгаря»

«Краснодар» объявил о заключении трудового сотрудничества с левым защитником «Волгаря» Игорем Калининым. По итогам зимнего сбора, в котором 22-летний футболист принимал участие, было решено заключить с ним сотрудничество до лета 2022 года.

Ранее украинский оборонец выступал в составах «Ильичевца» из Мариуполя, луганской «Зари» и «Зирки» из Кропивницкого.

Напомним, что вчера краснодарцев покинул сербский полузащитник Михайло Ристич.