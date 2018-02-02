Роман Широков может занять должность в «Химках»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилдФонбет1.147.520.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонФонбет1.275.5510.8
Германия. Бундеслига 2017/2018, 21 тур1X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер---
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерФонбет1.753.74.6
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб МайнцМайнц -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияФонбет105.81.27
Испания. Примера 2017/2018, 22 тур1X2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевильяФонбет2.63.352.7
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалФонбет2.83.452.45
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалФонбет147.41.19
Италия. Серия А 2017/2018, 23 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротонеФонбет1.285.212
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Хебей ЧФ (Циньхуандао)Хебей ЧФ---
Франция. Лига 1 2017/2018, 24 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет177.81.15
  • Главные новости
  • Все новости
00:23
Батшуайи помог «Боруссии» обыграть «Кельн»1
23:40
Бензема ищет жилье в Лондоне, нападающий летом перейдет в «Арсенал»10
19:52
Гол Мусы принес ЦСКА ничью в матче с «Нордшелландом»229
18:43
Манчини сможет зарабатывать в сборной Италии 4-5 млн евро в год48
17:52
«Атлетико» отказался отпускать Гайтана в «Зенит»51
00:19
Гильерме: «„Локомотив“ думает об игре с „Ниццей“»0
00:13
Нагатомо: «В переходе в „Галатасарай“ не сомневался»0
00:08
«Авангард» вместо «Тосно» сыграет с венгерским клубом «Ньиредьхаза»0
23:41
«Ювентус» летом попробует подписать Карраско0
23:30
Батшуайи забил в дебютном матче за «Боруссию»3
23:24
Ари: «Боялся за колено перед сборами, но сейчас моё состояние куда лучше!»0
23:21
Игроки «Тосно» не выйдут на товарищеский матч с «Авангардом» из-за задолженностей2
23:16
Зинков вернулся в «Зенит»1
23:15
Вагнер: «Постараемся отобрать очки у „Манчестер Юнайтед“»1
23:08
Санья переходит в «Беневенто» на правах свободного агента0
23:00
Наингголан: «У „Наполи“ есть шанс выиграть Скудетто»1
22:56
Эмери: «Верю, что судьи будут уважать ПСЖ в матчах с „Реалом“»6
22:46
Семин: «Может, посмотрим следующий матч „Спартака“»9
22:45
Каррагер: «Коутиньо не стоит 140 млн евро»11
22:36
«Вест Хэм» уволил сотрудника после его слов об африканских футболистах0
22:33
Канделаки: «Верю Валере»8
22:26
Мойес: «Джордан добавит нам свежести в атаке»0
22:03
Венгер: «„Арсенал“ многим обязан Жиру»6
21:59
«Кельн» - «Боруссия» Д: стартовые составы3
21:51
«Зенит» подтвердил переход Богаева в «СКА-Хабаровск»5

Роман Широков может занять должность в «Химках»

вчера, 16:59

Бывший капитан сборной России Роман Широков претендует на должность в структуре «Химок», претерпевающих кадровые изменения. 2 февраля новым генеральным директором клуба ФНЛ стал Василий Иванов. Прежний гендир Тажутдин Качукаев рассказал о перестановках:

«В „Химках“ произошли изменения за последние дни. Разработана новая концепция развития клуба. Я покидаю свой пост. Новым генеральным директором „Химок“ станет бывший игрок ЦСКА Василий Иванов. Роман Широков может занять одну из должностей в клубе. Не готов сказать, станет ли он спортивным директором или кем-то еще. Но его фамилия фигурирует. Возможно, он будет советником в клубе. Точной информацией я не располагаю».

Напомним, в последнем туре ФНЛ «Химки» сыграли вничью с «Авангардом». Сейчас команда занимает 13 место в турнирной таблице.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гильерме: «„Локомотив“ думает об игре с „Ниццей“»
Сегодня, 00:19 0
Ари: «Боялся за колено перед сборами, но сейчас моё состояние куда лучше!»
Вчера, 23:24 0
Игроки «Тосно» не выйдут на товарищеский матч с «Авангардом» из-за задолженностей
Вчера, 23:21 2
Семин: «Может, посмотрим следующий матч „Спартака“»
Вчера, 22:46 9
Канделаки: «Верю Валере»
Вчера, 22:33 8
Гендиректор «Тосно» не слышал о приостановке игроками трудовой деятельности
Вчера, 21:50 7
Обсудить
Все комментарии
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 17:25
а в Динамо его больше нет что ли?
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 17:13
Дедовский гопник нарасхват!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100