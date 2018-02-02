Роман Широков может занять должность в «Химках»

Бывший капитан сборной России Роман Широков претендует на должность в структуре «Химок», претерпевающих кадровые изменения. 2 февраля новым генеральным директором клуба ФНЛ стал Василий Иванов. Прежний гендир Тажутдин Качукаев рассказал о перестановках:

«В „Химках“ произошли изменения за последние дни. Разработана новая концепция развития клуба. Я покидаю свой пост. Новым генеральным директором „Химок“ станет бывший игрок ЦСКА Василий Иванов. Роман Широков может занять одну из должностей в клубе. Не готов сказать, станет ли он спортивным директором или кем-то еще. Но его фамилия фигурирует. Возможно, он будет советником в клубе. Точной информацией я не располагаю».

Напомним, в последнем туре ФНЛ «Химки» сыграли вничью с «Авангардом». Сейчас команда занимает 13 место в турнирной таблице.