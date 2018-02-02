Ари: «Боялся за колено перед сборами, но сейчас моё состояние куда лучше!»

Нападающий «Локомотива» Ари подвел итоги контрольного матча с «Осиеком» (1:0). Именно Ари забил единственный гол «железнодорожников» в этом поединке.

«Да, я счастлив. Впервые после полученной летом травмы сыграл с первых минут. Хорошо, что забил с игры. Физически чувствую себя все лучше.

Конечно, сейчас дела обстоят получше. Честно говоря, я боялся за своё колено перед первыми сборами – думал, что ещё не очень готов, но сейчас моё состояние куда лучше!

Что касается матча Лиги Европы с „Ниццей“, то сейчас все наши мысли о следующих контрольных играх. После них мы сядем и обстоятельно изучим соперника».