Эмери о поведении Неймара в матче с «Ренном»: «Он особенный, его стиль игры – это шоу»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери поделился мнением о поведении нападающего команды Неймара в полуфинальном матче Кубка Лиги с «Ренном» (3:2):

«Я знаю Неймара ещё с Испании. Он особенный. Его стиль игры – это шоу. Он умный, потому что знает, как помочь команде победить. Его стиль игры подходит всем, особенно ПСЖ. У меня с ним хорошие отношения, так же как и с остальной командой».

Напомним, в концовке встречи с «Ренном» Неймар получил жёлтую карточку за фол на защитнике соперника Амари Траоре, затем подал тому руку, чтобы помочь подняться, но в последний момент убрал её и с улыбкой на лице отбежал от соперника.

Поступок бразильца осудил его бывший одноклубник по «Барселоне» Хави.