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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 21 тур1X2
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Эмери о поведении Неймара в матче с «Ренном»: «Он особенный, его стиль игры – это шоу»

сегодня, 01:20
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн2 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери поделился мнением о поведении нападающего команды Неймара в полуфинальном матче Кубка Лиги с «Ренном» (3:2):

«Я знаю Неймара ещё с Испании. Он особенный. Его стиль игры – это шоу. Он умный, потому что знает, как помочь команде победить. Его стиль игры подходит всем, особенно ПСЖ. У меня с ним хорошие отношения, так же как и с остальной командой».

Напомним, в концовке встречи с «Ренном» Неймар получил жёлтую карточку за фол на защитнике соперника Амари Траоре, затем подал тому руку, чтобы помочь подняться, но в последний момент убрал её и с улыбкой на лице отбежал от соперника. 

Поступок бразильца осудил его бывший одноклубник по «Барселоне» Хави.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 12:19
"а еще, я его с***" скромно добавил Унаи))
311
311 ответил Barcelona_Rostov
сегодня в 11:52
Barcelona_Rostov:
у них каждый обязан подлизать неймару...
Прямо как в Барселоне гному!)
This is BarCa
This is BarCa ответил grafff
сегодня в 11:42
grafff:
Пусть уходит в цирк
В цирк как раз таки нужно вам, а он лучший футболист в мире и получает миллиарды.
Borusik1975
Borusik1975
сегодня в 11:39
Все они там я смотрю особенные , Нырялду тоже особенный в Марокко ездит на прочистку дымохода
Ikarus74
Ikarus74
сегодня в 11:23
Иными словами шлите на х&е букмекеров и смотрите представление в цирке
Fits Fits
Fits Fits ответил ★oIITiMicT★
сегодня в 11:21
★oIITiMicT★:
Как же баклан Пеле его в своё время нахваливал!!! Спросить бы сейчас у него , что он о нём думает?
Мальчик, или кто ты там, надо хоть немного быть человеком...
Пеле нахваливал его игру...
Да что тебе втирать... бесполезно... контуженый на всю голову...
Для вас, выродков, нет ничего святого...
такие, как ты продают Родину за тридцать серебреников...
Запросто, как два пальца об асфальт...
Aris
Aris
сегодня в 11:10
Хам он и есть хам. В барсе есть Месси и Суарес, Иньеста и Пике - быстро мозги вправят. А здесь он свободный Хам.
Богиня Соккера
Богиня Соккера ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 10:31
ALBA BARCELONA 21:
Не порицает а восхваляет за подлость подчиненного.Эмери лицемер.Неймара гасил Месси а таких гасовшиков нет в мире
А как же Апсни? Он же погасил Жменю, ее с декабря не видать тут)
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
сегодня в 10:01
у них каждый обязан подлизать неймару...
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:57
А на хрена тренеришке задали этот вопрос? Думали он как и мы обрушится с обструкцией на своего ведущего игрока? То что петушок ч..удак,он и сам знает,но в интервью никогда не скажет!
★oIITiMicT★
★oIITiMicT★
сегодня в 09:33
Как же баклан Пеле его в своё время нахваливал!!! Спросить бы сейчас у него , что он о нём думает?
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 09:31
Не особенный, а "альтернативно одарённый". За такие крысиные поступки на серьёзный штраф надо сажать.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 07:31
Не порицает а восхваляет за подлость подчиненного.Эмери лицемер.Неймара гасил Месси а таких гасовшиков нет в мире
112910415
112910415
сегодня в 06:38
трудно с ним тренеру...а будет ещё труднее
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:37
Эмери просто заигрывает с Неймаром.
Игрок же не оказывает тренеру должного уважения.
Это совсем не нормально.
ATG
ATG ответил старина
сегодня в 06:07
старина:
Особенный в футболе один,он тренит в МанЮнайтед
моариньё тварь ещё в 100 раз хлеще чем неймар. Человек - 77 - по другому и не скажешь. Особенный сейчас один, тот который этого 40а португальского уже который год на коленки ставит
grafff
grafff
сегодня в 05:59
Пусть уходит в цирк
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:07
Приколист
Реал космос
Реал космос
сегодня в 04:25
Кто б он не был, как б он не играл, он не имет право так поступать. Чисто в своем стиле как петушок поступил.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 04:15
Переломать надо бразильца да и все!
neomessi
neomessi
сегодня в 03:58
Еще надо плевать кому нибудь на лицо и тогда будет супер)
cska.78
cska.78
сегодня в 03:17
Мерзкий поступок Неймара!
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 02:21
Эмери что ты несешь ? Ты падаешь все ниже и ниже,остановись пока не поздно...
311
311
сегодня в 02:03
Дзюба был прав!)
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 01:33
Его игра балет
старина
старина
сегодня в 01:23
Особенный в футболе один,он тренит в МанЮнайтед
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