Обамеянг: «Мхитарян – значительный фактор моего прихода в „Арсенал“»

Новичок «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что возможность воссоединиться в новом клубе с Генрихом Мхитаряном стала одной из причин его перехода в стан «канониров» из дортмундской «Боруссии»:

«Я очень рад снова выступать вместе с Мики. Он действительно как брат мне, он мой хороший друг, и в прошлом мы играли за одну команду. Я действительно рад снова видеть его.

Он звонил мне несколько раз и спрашивал: „Ты переходишь или нет?, а я отвечал: „Это ты мне сначала скажи, подписываешь контракт или нет?!“. После же он сообщил, что всё готово, и, конечно же, это было весомой причиной для перехода сюда.

Я считаю, что мы понимаем друг друга на поле и вне его. Думаю, именно поэтому во время игры всё становится немного проще“.

Напомним, Обамеянг по причине болезни может не сыграть в матче 26-го тура АПЛ против „Эвертона“.