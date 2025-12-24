Top.Mail.Ru
В «Ахмате» заявили, что «Динамо» не обращалось в клуб по поводу Черчесова

вчера, 13:33

Московское «Динамо» не обращалось в футбольный клуб «Ахмат» по поводу возможного сотрудничества с главным тренером грозненской команды Станиславом Черчесовым. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

Ранее в СМИ сообщалось, что Черчесов может возглавить «Динамо». Позднее главным тренером московского клуба был утвержден Ролан Гусев.

«Поздравляю „Динамо“ и Ролана Гусева с назначением. Слухи я не комментирую. К нам по Станиславу Саламовичу никто не обращался», — сказал Айдамиров.

«Ахмат» в текущем сезоне занимает 8-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 22 очка после 18 туров. На счету московского «Динамо» 21 очко, бело-голубые располагаются на 10-й строчке.

shlomo
shlomo
вчера в 18:42
Зачем непонятно СМИ запускать всякую утятину.... ну ведь даже не смешно...
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:47
...в "Динамо" бурки такие не делают! Вот и всё...!!!
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 16:02
Правильно или нет, покажyт время и результаты.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:00
Правильно, что Ролана утвердили. Молодой, новые мысли, эмоции, найдёт общий язык с лидерами команды и заиграют. А что Черчесов может дать Динамо? Был и в Динамо и в Спартаке, пусть другие пробуют.
Vilar
Vilar
вчера в 15:55
Прерывать работу в Тереке в середине сезона, думаю, было бы для Черчесова глупо. Потому, допускаю, что переговоры с Черчесовым, могли провести, не афишируя и решили подождать, дав шанс Гусеву в Динамо и возможность провалиться Черчесову в Тереке ))).
Как говорили великие: «Правильно. Будем ждать. Сдавай».
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:45
Гусев годный вариант для Динамо....до конца сезона. В летом будет новый тренер.
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:57
Вся эта история со слухами вокруг «Динамо» уже немного утомила. То Карпин, то Черчесов, теперь вот официально Гусев — и наконец-то можно выдохнуть. Хорошо, что руководство не пошло по пути бесконечных переговоров и домыслов, а остановилось на человеке, который реально знает клуб изнутри.

Про Черчесова много говорят, но, если верить словам из «Ахмата», это были просто разговоры. Да и если подумать, не факт, что он сейчас был бы лучшим вариантом для «Динамо». У него свой характер, свои требования, а клубу сейчас, скорее, нужна стабильность, а не очередная перестройка.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:50
Думаю тоже.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:43, ред.
Да Черчесов и безработный никому не нужен был, а переманивать его и подавно никто не будет. Уровень его как раз где то Ахмат или типа того. Борьба за стыки. Хотя надо быть честными уровень Динамо нынче тоже примерно такой же.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:21
Думаю Ахмат на данный момент не отпустил бы Стаса
Capral
Capral
вчера в 14:17, ред.
Изначально было глупо думать, что Черчесов готов оставить Ахмат и вернуться в Динамо, где он провалился уже однажды. Конечно, если сравнивать чабана с Гусевым, то сравнение точно не в пользу последнего. Черчесов- опытный наставник, со своим, уже устоявшимся взглядом на футбол, и со своей тренерской доктриной, в то время как Гусев- молодой, только начинающий свой тренерский путь в футболе человек.

Но ничего исключать нельзя. Варианты возможны разные, как то, что если Гусев не справится в Динамо, в этом случае, возможно приглашение Черчесова. Хотя повторюсь, что стиль Черчесова, его подход к футболу, мне никогда не импонировал. А если вспомнить его работу в Динамо, то из положительного, пожалуй, даже нечего отметить, eсли только удачное выступление Динамо в ЛЕ, гдe откровенно говоря, состав участников в группе был не самый сильный... Его работа в Амкаре мне нравилась больше.
48gty9kdf2ru
48gty9kdf2ru
вчера в 14:09
Это хорошо, этот вариант хуже предыдущего
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:03
Что уж больно серьёзное опровержение со стороны Ахмата - это ,что бы Саламович, случайно не обиделся?)
