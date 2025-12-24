В «Ахмате» заявили, что «Динамо» не обращалось в клуб по поводу Черчесова

1766572402

вчера, 13:33

Московское «Динамо» не обращалось в футбольный клуб «Ахмат» по поводу возможного сотрудничества с главным тренером грозненской команды . Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил генеральный директор «Ахмата» .

Ранее в СМИ сообщалось, что Черчесов может возглавить «Динамо». Позднее главным тренером московского клуба был утвержден Ролан Гусев.

«Поздравляю „Динамо“ и Ролана Гусева с назначением. Слухи я не комментирую. К нам по Станиславу Саламовичу никто не обращался», — сказал Айдамиров.