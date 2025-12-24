В «Ахмате» заявили, что «Динамо» не обращалось в клуб по поводу Черчесова

Московское «Динамо» не обращалось в футбольный клуб «Ахмат» по поводу возможного сотрудничества с главным тренером грозненской команды Станиславом Черчесовым. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.
Ранее в СМИ сообщалось, что Черчесов может возглавить «Динамо». Позднее главным тренером московского клуба был утвержден Ролан Гусев.
«Поздравляю „Динамо“ и Ролана Гусева с назначением. Слухи я не комментирую. К нам по Станиславу Саламовичу никто не обращался», — сказал Айдамиров.
«Ахмат» в текущем сезоне занимает 8-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 22 очка после 18 туров. На счету московского «Динамо» 21 очко, бело-голубые располагаются на 10-й строчке.
Но ничего исключать нельзя. Варианты возможны разные, как то, что если Гусев не справится в Динамо, в этом случае, возможно приглашение Черчесова. Хотя повторюсь, что стиль Черчесова, его подход к футболу, мне никогда не импонировал. А если вспомнить его работу в Динамо, то из положительного, пожалуй, даже нечего отметить, eсли только удачное выступление Динамо в ЛЕ, гдe откровенно говоря, состав участников в группе был не самый сильный... Его работа в Амкаре мне нравилась больше.
