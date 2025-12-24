«Ливерпуль» согласовал контракт с Гуэхи

1766609900

вчера, 23:58

Капитан «Кристал Пэлас» готов перейти в «Ливерпуль» в конце сезона. В июне у игрока сборной Англии заканчивается контракт, и ожидается, что он его не продлит.

«Ливерпуль» уже делал в минувшее окно предложение в размере 35 миллионов фунтов стерлингов, однако лондонцы расторгли сделку за несколько часов до закрытия рынка. Sky Sports сообщает, что Гуэхи по-прежнему заинтересован в переходе на «Энфилд», и между двумя сторонами было достигнуто «джентльменское соглашение» о том, что трансфер состоится летом.

Однако все еще может измениться, если «Пэлас» решит заработать в январское трансферное окно. Помимо «Ливерпуля», интерес к Гуэхи проявляют мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария», которые сделать предложение в следующем месяце.