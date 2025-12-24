«Лечче» – «Комо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1766600745

вчера, 21:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Лечче» – «Комо», который состоится 27 декабря 2025 года.

«Лечче»

«Лечче» не показывает особых результатов в чемпионате, но и не позволяет себе опуститься в зону вылета. Коллектив располагается на 14 месте с 16 баллами и отстает на восемь пунктов от нынешнего соперника. В домашней игре с «Комо» хозяевам будет точно непросто, но они не намерены отступать, а попробуют даже победить, чтобы существенно улучшить свое турнирное положение.

12 декабря «Лечче» обыграл на своем поле «Пизу» (1:0), а седьмого числа команда проиграла на выезде «Кремонезе» (0:2).

«Комо»

«Комо» проиграл пару последних матчей, но до этого имел внушительную серию поединков без поражений. Коллектив заслуженно идет на седьмом месте с 24 баллами и отстает от ближайшего соперника «Болоньи» на один пункт. В игре на выезде с «Лечче» от гостей ждут хорошей игры, но недооценивать соперника точно нельзя, иначе придется расплачиваться потерянными баллами, что не входит в планы «Комо».

15 декабря «Комо» проиграл на выезде «Роме» (0:1), а шестого числа крупно уступил «Интеру» (0:4).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Лечче» – 4.8

Ничья – 3.45

Победит «Комо» – 1.8

Статистика

Шесть из семи последних поединков «Лечче» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Комо» проиграл лишь две игры из десяти последних встреч во всех турнирах

Пять из шести матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить, на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.62. Исходя из статистики, много мячей в этой паре не стоит ожидать, а судьбу поединка и вовсе может решить один забитый гол.