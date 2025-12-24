«Лечче» – «Комо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Лечче» – «Комо», который состоится 27 декабря 2025 года.
«Лечче»
«Лечче» не показывает особых результатов в чемпионате, но и не позволяет себе опуститься в зону вылета. Коллектив располагается на 14 месте с 16 баллами и отстает на восемь пунктов от нынешнего соперника. В домашней игре с «Комо» хозяевам будет точно непросто, но они не намерены отступать, а попробуют даже победить, чтобы существенно улучшить свое турнирное положение.
12 декабря «Лечче» обыграл на своем поле «Пизу» (1:0), а седьмого числа команда проиграла на выезде «Кремонезе» (0:2).
«Комо»
«Комо» проиграл пару последних матчей, но до этого имел внушительную серию поединков без поражений. Коллектив заслуженно идет на седьмом месте с 24 баллами и отстает от ближайшего соперника «Болоньи» на один пункт. В игре на выезде с «Лечче» от гостей ждут хорошей игры, но недооценивать соперника точно нельзя, иначе придется расплачиваться потерянными баллами, что не входит в планы «Комо».
15 декабря «Комо» проиграл на выезде «Роме» (0:1), а шестого числа крупно уступил «Интеру» (0:4).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Лечче» – 4.8
- Ничья – 3.45
- Победит «Комо» – 1.8
Статистика
- Шесть из семи последних поединков «Лечче» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Комо» проиграл лишь две игры из десяти последних встреч во всех турнирах
- Пять из шести матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить, на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.62. Исходя из статистики, много мячей в этой паре не стоит ожидать, а судьбу поединка и вовсе может решить один забитый гол.