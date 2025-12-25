Митрофанов положительно оценил приглашение Дзюбы в сборную России в 2025-м

1766647851

25 декабря 2025, 10:30

Приглашение нападающего тольяттинского «Акрона» в сборную России по футболу стало позитивным событием. Такое мнение в интервью высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) .

В марте Дзюба забил команде Гренады (5:0) и обогнал Александра Кержакова по голам за сборную России, в его активе стал 31 мяч.

«Оцениваю позитивно [приглашение Дзюбы в сборную]. Мне кажется, что это было хорошее решение нашего главного тренера [Валерия Карпина], — сказал Митрофанов. — Футболист заслужил эту возможность. Я достаточно спокойно отношусь к подсчетам рекордов, но для футболистов и болельщиков это играет роль. Важно также, что главный тренер дал игроку себя проявить, показал, что никакого конфликта с Артемом у него нет».

«Он отличный парень и хороший футболист, который тоже очень позитивно воспринял эту историю. Ему удалось забить, было видно по эмоциям Артема, что он очень этого хотел», — добавил Митрофанов.