Приглашение нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы в сборную России по футболу стало позитивным событием. Такое мнение в интервью высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
В марте Дзюба забил команде Гренады (5:0) и обогнал Александра Кержакова по голам за сборную России, в его активе стал 31 мяч.
«Оцениваю позитивно [приглашение Дзюбы в сборную]. Мне кажется, что это было хорошее решение нашего главного тренера [Валерия Карпина], — сказал Митрофанов. — Футболист заслужил эту возможность. Я достаточно спокойно отношусь к подсчетам рекордов, но для футболистов и болельщиков это играет роль. Важно также, что главный тренер дал игроку себя проявить, показал, что никакого конфликта с Артемом у него нет».
«Он отличный парень и хороший футболист, который тоже очень позитивно воспринял эту историю. Ему удалось забить, было видно по эмоциям Артема, что он очень этого хотел», — добавил Митрофанов.
В декабре Кержаков в своем Telegram-канале сообщил, что направил запрос в Международную федерацию футбола (ФИФА) об авторстве второго гола российской сборной в товарищеском матче с командой Германии 8 июня 2005 года (2:2). Если РФС признает, что гол был забит не Андреем Аршавиным, а Кержаковым, то он вновь будет делить первое место с Дзюбой.
Но не надо недооценивать Сашку Кержакова у которого ещё может быть"в рукаве пара тузов " ( спорных голов на примете)...)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1421418/dzyuba-artyom-rossiya 25.12.2025
Похоже это Максимушка Артемку на видео снимал ))))
