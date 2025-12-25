Top.Mail.Ru
Митрофанов положительно оценил приглашение Дзюбы в сборную России в 2025-м

25 декабря 2025, 10:30

Приглашение нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы в сборную России по футболу стало позитивным событием. Такое мнение в интервью высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

В марте Дзюба забил команде Гренады (5:0) и обогнал Александра Кержакова по голам за сборную России, в его активе стал 31 мяч.

«Оцениваю позитивно [приглашение Дзюбы в сборную]. Мне кажется, что это было хорошее решение нашего главного тренера [Валерия Карпина], — сказал Митрофанов. — Футболист заслужил эту возможность. Я достаточно спокойно отношусь к подсчетам рекордов, но для футболистов и болельщиков это играет роль. Важно также, что главный тренер дал игроку себя проявить, показал, что никакого конфликта с Артемом у него нет».

«Он отличный парень и хороший футболист, который тоже очень позитивно воспринял эту историю. Ему удалось забить, было видно по эмоциям Артема, что он очень этого хотел», — добавил Митрофанов.

В декабре Кержаков в своем Telegram-канале сообщил, что направил запрос в Международную федерацию футбола (ФИФА) об авторстве второго гола российской сборной в товарищеском матче с командой Германии 8 июня 2005 года (2:2). Если РФС признает, что гол был забит не Андреем Аршавиным, а Кержаковым, то он вновь будет делить первое место с Дзюбой.

sv_1969
sv_1969 ответ Брулин (раскрыть)
25 декабря в 16:52
Ему и лыжи не нужны)))
Брулин
Брулин
25 декабря в 16:20
Глава СБР Майгуров не исключил, что Дзюба поучаствует в биатлонной «Гонке звезд»: «Что-нибудь совместное сообразим с футболистами, может быть. Но это уже формат следующей гонки»
86qedywh2z8x
86qedywh2z8x
25 декабря в 14:04
Надеюсь он больше не появится в сборной
112910415
112910415
25 декабря в 12:53
Митрофанов дурного не скажет ! )
CCCP1922
CCCP1922
25 декабря в 12:23
Надо его пригласить ещё раз
shlomo2
shlomo2
25 декабря в 12:12
Он точно не под веществами во время интервью????
Bad Listener
Bad Listener
25 декабря в 12:09, ред.
Началась многоходовочка по спасению рекорда
Варвар7
Варвар7
25 декабря в 11:58
Судя по высказыванием Митрофанова - он "топит" за Дзюбу! И так ненавязчиво намекает тренеру сборной , что не плохо бы включить в её состав хотя бы ещё разок Артёма ?)))
Но не надо недооценивать Сашку Кержакова у которого ещё может быть"в рукаве пара тузов " ( спорных голов на примете)...)
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
25 декабря в 11:32
Я думаю Валеры минут на десять хватит и в эти 10 минут он фору даст любому!
sihafazatron
sihafazatron
25 декабря в 10:59
Против таких соперников можно и самому Карпину выходить в основе!!))
sv_1969
sv_1969
25 декабря в 10:50, ред.
Он отличный парень
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1421418/dzyuba-artyom-rossiya 25.12.2025
Похоже это Максимушка Артемку на видео снимал ))))
Гость
