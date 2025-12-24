Top.Mail.Ru
Гладилин выступил против назначения Карседо главным тренером «Спартака»

вчера, 17:58

Московский футбольный клуб «Спартак» не подходит для продвижения малоизвестных тренеров и должен работать с теми, кто демонстрирует реальные результаты. Такое мнение высказал бывший полузащитник красно-белых Валерий Гладилин.

Ранее в СМИ появилась информация, что Хуан Карлос Карседо является основным кандидатом на должность главного тренера «Спартака». Клуб объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера 11 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых до окончания первой части сезона был Вадим Романов.

«Понятия не имею, кто такой Хуан Карседо и какие у него результаты как у тренера. На мой взгляд, „Спартак“ — не то место, где стоит раскручивать и продвигать неизвестных специалистов», — сказал Гладилин.

«В клубе должны работать либо свои ребята, которые уже проявили себя и хорошо знают футбол, либо тренеры, которые реально дают результат. Уже было достаточно случаев, когда привлекали тренеров для раскрутки, а они уходили, не показав ничего существенного. Повторять такие ошибки не стоит. Лично я отдал бы предпочтение россиянину», — добавил он.

52-летний Карседо возглавляет кипрский футбольный клуб «Пафос» с июля 2023 года. Испанец уже работал в «Спартаке» в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал ему в «Севилье», ПСЖ и «Арсенале».

После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.

nik9373
nik9373 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:30
Кандидатуры просто нет, всё это игра в угадайку.
ABir
ABir
вчера в 23:24
Опять темная лошадка, которая не понятно , куда вывезет. Но непременно импортная.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 23:15, ред.
А всё уже сделано. Станковича на полпути дистанции идиоты вышвырнули за борт, поставили беспозвоночного временщика Романова, которого тоже скоро вышвырнут, вслед за Станком. На очереди третий, который не будь дураком - зная куда и к кому идёт, одно место рвать точно не будет. Ибо ради чего ?
Поэтому сезон у Спартака будет провален. Об этом знают в Лукойле, об этом знают в раздевалке.
Щас остался единственный вопрос - на кого это всё свалить ? Станок то априори не крайний!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:46
По сути прав. Вопрос – что делать?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:17, ред.
    Capral
    Capral ответ nik9373 (раскрыть)
    вчера в 21:43
    Смотря каких ветеранов. Гладилина, как раз, считаю достойным ветераном, видел его игру в Спартаке, в Кайрате. Он высказал своё мнение- правильное или нет сейчас сказать трудно, время покажет... Другое дело, что сейчас сложно назвать достойную кандидатуру на должность ГТ Спартака из российских специалистов, как предлагает Гладилин. Я бы посмотрел на Юрана. Он по стилю подходит Спартаку и как в прошлом незаурядный игрок и возможно как тренер. Другое дело- солидности немного не хватает для такой должности. С другой стороны, его прежние тренерские клубы были достаточно квалифицированные и игру показывали зрелую и добротную. Но всё таки это риск. А делать очередной эксперимент на Спартаке- недопустимо!
    nik9373
    nik9373 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:33
    От ветеранов не услышишь ничего умного. Все за всё хорошее и против всего плохого, но где эти российские таланты дающие результат. Никого не предлагать и выдавать общие фразы может любой.
    dynkel
    dynkel ответ q5pv6hkj58xy (раскрыть)
    вчера в 21:04, ред.
    Небудет толку пока не найдут своего тренера которых предостаточно
    dynkel
    dynkel
    вчера в 21:02, ред.
    Над Спартаком просто издеваются за такую команду и болеть не стоит
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 20:57, ред.
    Да да, именно так и было. На Гладилине был пенальти, который и решил результат. А ведь Гладилин со скандалом ушел из Спартака. Один из Старостиных сказал:"Он нигде играть не будет! Мы позаботимся!" А он Спартаку какую услугу оказал...
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:44
    ...Минхерц, к выше озвученному нашёл кое что! "Осенью 1979 года, выступая за «Кайрат», он забил гол в ворота киевского «Динамо», оказавшийся единственным в той встрече и расчистивший «Спартаку» путь к золотым медалям."
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 20:42, ред.
    Так проблема в самой политике неустоек, неустойку надо назначать в том случае если тренер даёт результат, а его увольняют. Результат и сроки достижения соответственно обговаривать. Глупая политика назначать неустойки просто по факту увольнения по инициативе команды, они тогда все будут чисто за ней сюда и ехать как Станкович. Ну и ещё по ходу дела пропихнуть и попилить с Какахигао пару трансферов Левая Гарсии за счёт ничего не понимающих нефтяных магнатов.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 20:36
    Согласен с Гладилиным....
    Спартак не полигон для испытаний и продвижения малоизвестных Абаскалей-Карседов......сами то не устали...разочаровываться и компенсации платить ??
    Vilar
    Vilar
    вчера в 20:29
    "Понятия не имею, кто такой Хуан Карседо и какие у него результаты, как у тренера." Аргумент "железный". Не знаешь, почитай соккер, узнаешь. Да, и самого Гладилина мало, кто помнит и знает, кроме некоторых коллег на соккере, не настолько он великий, а известный он, в очень узких кругах, так что его мнение мало, кого интересует.
    Groboyd
    Groboyd
    вчера в 20:15
    Не важно, что думает Гладилин, Лукойл решит по своему. Звать бывших спартаковцев? А где кто-нибудь из них доказал свою состоятельность? Известные иностранные тренеры? А кто сейчас поедет в Россию? Одни вопросы.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 19:53, ред.
    его команда, Пафос, лидер кипрской лиги, выступает в Лиге чемпионов.
    сам Карседо много лет работал с Эмери.
    ПСЖ, Севилья, Арсенал, Астон Вилла, Спартак.
    так что, Спартак не чужой клуб для Карседо)))
    Гладилин, Мостовой, Юран говорят, дайте шанс бывшим спартаковцам.
    их услышали.
    вот Карседо получит шанс.
    ирония судьбы.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 19:49
    К сожалению, мнение заслуженных ветеранов не учитывается.
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 19:45
    Гладилин имеет право на своё мнение
    q5pv6hkj58xy
    q5pv6hkj58xy
    вчера в 19:38
    У нас свои есть Тихонов, Евсеев, Аленичев, Родионов, а лучший вариант это Юран, надо своим доверять
    Capral
    Capral
    вчера в 19:31, ред.
    Как бы из Гладилина не получился ещё один Мостовой... Но по факту он прав- в Величайшем советском Клубе должны и работать Лучшие!!! Мне было бы интересно посмотреть на самого Гладилина в роли ГТ, ведь в бытность игрока, Гладилин был незаурядным нападающим, которого в 1979г. Н.Н.Озеров называл "палочка-выручалочка" Спартака...
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 19:30, ред.
    Умный такой вообще. Где же сейчас найти такого специалиста? Хоть бы назвал имён. Как говорится критикуешь - предлагай. А кто кстати из успешных тренеров Спартака приходил тренировать Спартак будучи уже состоявшимся специалистом с большим опытом за плечами? Я правда не знаю, но мне почему то кажется что не так уж и много было таких за всю историю если были. Меня вообще не волнуют регалии. Меня волнует зрелость, честность с собой и уважительное отношение к делу, что значит к клубу, болельщикам, судьям, журналистам, футболистам и качеству игры команды. А известный он или нет это погоня за красивыми фасадами за которыми как показывает практика чаще гниль, а Спартаку так "везёт" что всегда гниль практически. А Карседо это по нашим временам вполне реалистичный вариант, главное вполне перспективный, в глазах у мужика совесть читается в отличие от этих всех абаскалеборовов с хитрым прищуром. Хотя это конечно всё не аргумент, Романов вон тоже до первого провала разумным казался. Но то что он работал с Эмери, а Эмери оказался тренером, а не шарлатаном, это конечно подкупает.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 19:27
    Первые реплики в обсуждении уже прозвучали - дебаты обещают быть жаркими - а назначение ГТ как всегда пройдёт буднично...)
