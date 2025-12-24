Гладилин выступил против назначения Карседо главным тренером «Спартака»

1766588323

вчера, 17:58

Московский футбольный клуб «Спартак» не подходит для продвижения малоизвестных тренеров и должен работать с теми, кто демонстрирует реальные результаты. Такое мнение высказал бывший полузащитник красно-белых .

Ранее в СМИ появилась информация, что является основным кандидатом на должность главного тренера «Спартака». Клуб объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера 11 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых до окончания первой части сезона был Вадим Романов.

«Понятия не имею, кто такой Хуан Карседо и какие у него результаты как у тренера. На мой взгляд, „Спартак“ — не то место, где стоит раскручивать и продвигать неизвестных специалистов», — сказал Гладилин.

«В клубе должны работать либо свои ребята, которые уже проявили себя и хорошо знают футбол, либо тренеры, которые реально дают результат. Уже было достаточно случаев, когда привлекали тренеров для раскрутки, а они уходили, не показав ничего существенного. Повторять такие ошибки не стоит. Лично я отдал бы предпочтение россиянину», — добавил он.

52-летний Карседо возглавляет кипрский футбольный клуб «Пафос» с июля 2023 года. Испанец уже работал в «Спартаке» в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал ему в «Севилье», ПСЖ и «Арсенале».

После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.