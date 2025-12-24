36% россиян поддерживают ужесточение лимита на легионеров

1766567714

вчера, 12:15

Ужесточение лимита на легионеров в российском футболе поддерживают 36% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», проведенного с 11 по 14 декабря среди 1,5 тыс. россиян.

Согласно опросу, 36% россиян считают допустимое количество легионеров в заявке футбольных клубов на игру (13 из 25) слишком большим, либо же убеждены, что иностранцев вообще в чемпионате России быть не должно. 35% опрошенных были равнодушны к вопросу лимита, 29% не считают нужным ужесточение лимита.

По данным опроса, большинство россиян (57%) находит превышение средней зарплаты легионеров над россиянами несправедливым, только 18% согласны с существованием подобной разницы.