36% россиян поддерживают ужесточение лимита на легионеров

Ужесточение лимита на легионеров в российском футболе поддерживают 36% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», проведенного с 11 по 14 декабря среди 1,5 тыс. россиян.
Согласно опросу, 36% россиян считают допустимое количество легионеров в заявке футбольных клубов на игру (13 из 25) слишком большим, либо же убеждены, что иностранцев вообще в чемпионате России быть не должно. 35% опрошенных были равнодушны к вопросу лимита, 29% не считают нужным ужесточение лимита.
По данным опроса, большинство россиян (57%) находит превышение средней зарплаты легионеров над россиянами несправедливым, только 18% согласны с существованием подобной разницы.
Минспорт России предлагает ужесточить лимит на легионеров в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.
Но всё равно что результаты прошлого опубликованного опроса, что этого показывают что среди обычных обывателей нет подавляющего перевеса в какую либо из сторон. А у нас вроде как по идее государственные органы в идеале должны волю народа исполнять. Так откуда взялась идея ужесточить лимит если у народа на этот счёт абсолютно разные мнения? И почему бы не сделать опрос на счёт того чтобы вообще избавиться от лимита? А то какая то игра в одни ворота как обычно.
