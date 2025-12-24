Top.Mail.Ru
36% россиян поддерживают ужесточение лимита на легионеров

вчера, 12:15

Ужесточение лимита на легионеров в российском футболе поддерживают 36% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», проведенного с 11 по 14 декабря среди 1,5 тыс. россиян.

Согласно опросу, 36% россиян считают допустимое количество легионеров в заявке футбольных клубов на игру (13 из 25) слишком большим, либо же убеждены, что иностранцев вообще в чемпионате России быть не должно. 35% опрошенных были равнодушны к вопросу лимита, 29% не считают нужным ужесточение лимита.

По данным опроса, большинство россиян (57%) находит превышение средней зарплаты легионеров над россиянами несправедливым, только 18% согласны с существованием подобной разницы.

Минспорт России предлагает ужесточить лимит на легионеров в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

Все новости
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:36
Привет, Володя! Ты ведь должен помнить, что в советское время бюджет был строго нормирован. Даже оклады директоров и специалистов утверждались в Министерствах. А сейчас при разгуле рыночной экономики первое лицо любой госструктуры - фактически хозяин бюджета этой структуры. Я до 2018 г работал в Университете, при наличии 50 летнего стажа, ученой степени и звания получал 20 тысяч. А ректор себе положил 600 тысяч, все деканы получали по 500 тысяч. Вуз содержал баскетбольную команду (ректор был фанат баскетбола). Что же ждать от Газпрома при его бюджете более 1 трлн рублей. Ясно, что Миллер и себя не обидел и футбольный клуб Зенит для собственного удовольствия и удовлетворения амбиций содержит на бюджетные деньги. При этом на легионеров тратятся десятки миллиардов рублей бюджетных денег, которые в принципе могли бы пойти и на детский и массовый футбол. Но Миллеру это не надо. Проще купить десяток легионеров, потратив на них бюджет небольшого районного города РФ. Вот так и живем. Они конечно сторонники жить без лимита. Кстати там и откаты приличные при трансферах. Им до молодежного футбола.....
Groboyd
Groboyd ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:47, ред.
И что там про сравнение советского спорта с нынешним? Можно подробнее?
Groboyd
Groboyd ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:43
Нам бы 2 финала ЕВРО подряд. Что на это скажешь?
cska1948
cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:22
Вот уж не думаю, что бразильское правительство озабочено воспитанием молодых футболистов. Как и правительства африканских стран, легионеры из которых заполонили футбольный рынок. Что-то мне подсказывает, что этим занимаются частные клубы. Только разница между ними и нами в том, что они готовят для продажи молодые кадры, а мы их покупаем. Россия — БОГАТАЯ страна!
Bad Listener
Bad Listener ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:14, ред.
Да дело то не в деньгах, проблема то в безнравственности общества, в академии не привьют ребёнку правильные ценности, это должны родители сделать, а как они это сделают если у них самих этих правильных ценностей нет. Просто надо не бездумно запрещать, а заниматься исследованием проблем и копать чтобы понимать откуда ноги растут. Почему клубы частные должны этими заниматься делами за свой счёт? Они просто скажут что их это не касается и это уже нефутбольные вопросы. А вот на государственном уровне возможно какие то соцпроекты и можно было бы придумать и запустить. Но это слишком сложно для наших чиновников, тут думать надо. Лучше дальше биться головой об стенку чем отойти и попытаться поискать дверь.
cska1948
cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:07
Для воспитания хороших футболистов нужны хорошие тренеры и много чего ещё. Для этого нужны немалые деньги. А основные деньги клубы тратят на легионеров, а детско-юношеский футбол финансируется по остаточному принципу. Вот министр спорта и пытается поломать эту порочную систему ужесточением лимита.
Bad Listener
Bad Listener ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:02
Так вот именно, воспитывать надо, а не запрещать легионеров, легионеры сами исчезнут если появится качественное предложение на внутреннем рынке. Это и называетса законами честной конкуренции. Но наши чиновники думают "щас мы запретим, а всё остальное само произойдёт" как в сказке про скатерть самобранку.
cska1948
cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:58
Побрякушками головы футболистов и вообще спортсменов были забиты и тогда, может, больше, чем сейчас, при том дефиците, который был в стране. Так что поездки за бугор были для всех без исключения желанными. В то время рассчитывать можно было только на собственный ресурс. Поэтому был серьёзный государственный подход к спорту как к лицу государства на международной арене. Чего не скажешь про нынешнее отношение власти к спорту. А зачем? Ведь качественных спортсменов, как и качественные автомобили, можно купить за границей. Вот и покупаем вместо того, чтобы воспитывать собственных.
shur
shur ответ Kostya-515 (раскрыть)
вчера в 20:48
...нормально Григорий, ОТЛИЧНО КОНСТАНТИН...!!!
Bad Listener
Bad Listener ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:48, ред.
Я могу ответить на этот вопрос. Сейчас футбол слабее повсеместно не из-за легионеров, а из-за слабохарактерности нынешних футболистов. Тогда люди были жёстче и крепче по характеру и голова у них не была забита побрякушками. Но это к вопросу лимита не относится. Это к вопросу тех проблем которые упорно не хотят замечать и решать наши чиновники и сваливают на головы простых людей принимая запретительные законопроекты, такие как ужесточение лимита на легионеров.
cska1948
cska1948 ответ Groboyd (раскрыть)
вчера в 20:48
Это вы правильно подметили, 2-3 англичанина в основе клуба никак не мешает сборной Англии ничего не выигрывать, имея самую сильную лигу.
cska1948
cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:44
    Kostya-515
    Kostya-515
    вчера в 16:03
    Смысл вообще этих опросов, в котором участвуют 1,5 тыс. человек?
    Численность населения на начало 2025 года было 146 миллионов человек. Что это за опрос такой?
    Равносильно тому, чтобы взять и спросить у 10 человек из страны (исключительно кто за лимит/против лимита в РПЛ) и написать новость ради новости "100% Россиян поддерживают/против ужесточения лимита на легионеров"..
    Бред!
    Groboyd
    Groboyd
    вчера в 15:54
    Ужесточение лимита только с уменьшением зарплат. Иначе работать это не будет. В АПЛ в топ-клубах в основе выходят 2-3 англичанина, а сборной это совсем не мешает.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 13:57
    А если бы еще к этому вопросу добавить информацию о том, сколько денег из бюджета тратится на легионеров в РПЛ. И сколько денег народ собирает на лечение детей из-за нехватки денег на это в бюджете. и сколько пенсионеров живет за чертой бедности при зарплате легионеров из бюджета 30-50 млн руб в месяц при пенсии 15 тысяч. Вот тогда результаты голосования были бы иными. А в такой постановке вопроса - это не боле чем реакция обычного обывателя. Для получения реального результата и вопрос должен быть поставлен корректно и информация соответствующая дана.
    Vilar
    Vilar
    вчера в 13:46
    Опрос проводили в Питере, на стадионе "Газпром Арена", потому и 36%.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 13:46, ред.
    35% опрошенных были равнодушны к вопросу лимита
    35% опрошенных были равнодушны к вопросу лимита

    Этим, так понимаю, - не до футбола. Как раз та категория, которая живет от аванса до получки.

    А вообще... А вообще этот опрос - фикция. Как бы не решил, проголосовал народ по этой теме, что это в конечном итоге изменит ? Нихрена не изменит. Никому, повторюсь
    н и к о м у из РФС футбол, в смысле игры и результатов, не нужен.
    Управленческая структура страны по части футбола решает иные задачи и ставит цели, не имеющие к футболу отношение.
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 12:54, ред.
    А был вопрос сколько человек считают ненужным ужесточение лимита? Потому что формулировка "всё равно" и "не считают нужным" это по сути одно и то же. Хотелось бы узнать скорее сколько считают его ненужным и вредным для российского футбола, а не просто неполезным и бессмысленным. Но каждый кто проводит опросы тоже видимо пляшет под чью то дудку и вопросы составляет соответствующим образом.

    Но всё равно что результаты прошлого опубликованного опроса, что этого показывают что среди обычных обывателей нет подавляющего перевеса в какую либо из сторон. А у нас вроде как по идее государственные органы в идеале должны волю народа исполнять. Так откуда взялась идея ужесточить лимит если у народа на этот счёт абсолютно разные мнения? И почему бы не сделать опрос на счёт того чтобы вообще избавиться от лимита? А то какая то игра в одни ворота как обычно.
    Гость
