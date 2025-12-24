Гаджиев рассказал об интересе махачкалинского «Динамо» к Евсееву

Вадим Евсеев находится в числе кандидатов на должность главного тренера махачкалинского футбольного клуба «Динамо», однако решение о назначении специалиста на этот пост пока не принято. Об этом сообщил президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.
7 декабря пресс-служба «Динамо» сообщила, что Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера клуба. 9 декабря попечительский совет клуба принял отставку Биджиева. Ранее портал «Чемпионат» сообщил, что Евсеев возглавит махачкалинскую команду.
«Вадим Евсеев — один из кандидатов на должность главного тренера, но решения о назначении пока нет, — сказал Гаджиев. — Чтобы вынести это решение, необходимо, чтобы все собрались: не только клуб, но и руководство республики»
49-летний Евсеев с сентября занимает должность главного тренера новороссийского «Черноморца», выступающего в Лиге Пари (Первой лиге). После 21 тура «Черноморец» занимает в турнирной таблице 12-е место, набрав 24 очка. Ранее Евсеев возглавлял пермский «Амкар», «СКА-Хабаровск», «Уфу», ярославский «Шинник», краснодарскую «Кубань», воронежский «Факел» и «Ленинградец».
После 18 туров махачкалинское «Динамо» набрало 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.
вряд ли,наверное всё сам решать будет, строгий и весьма требовательный чел!
С другой стороны, смущает, что решения до сих пор нет и все упирается в согласования. Такое ощущение, что в клубе снова тянут время, а команда остается в подвешенном состоянии. Уже проходили это не раз: пока наверху думают, очки теряются. Евсеев — тренер жесткий, эмоциональный, может встряхнуть раздевалку, но подойдет ли он именно этому составу — вопрос.
Не рискну сказать, что Евсеев выведет команду из полосы неудач, не вспомню его в качестве пожарника, но игру ставить умеет и результат дать способен. Если других, более солидных кандидатур у Махачкалы нет, думаю, что Евсеев не самый плохой выбор, если учесть статус сегодняшнего Динамо и невысокие запросы клуба...
Несмотря на то, что Евсеев, как человек грубоватый, мягко говоря, и не очень интеллигентный, пожелаю ему Удачи в его новой команде, если такое назначение состоится!!! В конце концов- не всем же спутники запускать...
