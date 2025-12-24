Top.Mail.Ru
Гаджиев рассказал об интересе махачкалинского «Динамо» к Евсееву

вчера, 13:19

Вадим Евсеев находится в числе кандидатов на должность главного тренера махачкалинского футбольного клуба «Динамо», однако решение о назначении специалиста на этот пост пока не принято. Об этом сообщил президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.

7 декабря пресс-служба «Динамо» сообщила, что Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера клуба. 9 декабря попечительский совет клуба принял отставку Биджиева. Ранее портал «Чемпионат» сообщил, что Евсеев возглавит махачкалинскую команду.

«Вадим Евсеев — один из кандидатов на должность главного тренера, но решения о назначении пока нет, — сказал Гаджиев. — Чтобы вынести это решение, необходимо, чтобы все собрались: не только клуб, но и руководство республики»

49-летний Евсеев с сентября занимает должность главного тренера новороссийского «Черноморца», выступающего в Лиге Пари (Первой лиге). После 21 тура «Черноморец» занимает в турнирной таблице 12-е место, набрав 24 очка. Ранее Евсеев возглавлял пермский «Амкар», «СКА-Хабаровск», «Уфу», ярославский «Шинник», краснодарскую «Кубань», воронежский «Факел» и «Ленинградец».

После 18 туров махачкалинское «Динамо» набрало 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

112910415
112910415
вчера в 18:37
Вадим может !
w6b699sx99sm
w6b699sx99sm
вчера в 18:28
У Васи опыт, думаю справится
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:31
...конечно важно и окружение Наставника, лишь раз остудить взрывной пыл Евсея, поддержать,подбодрить,подсказать! Хотя
вряд ли,наверное всё сам решать будет, строгий и весьма требовательный чел!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:23
Много клубов уже прошел Евсеев.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:22
Думаю что пусть он и находится в числе кандидатов ... и не белее того
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:55
С одной стороны, опыт у него огромный — где он только ни работал, и в РПЛ, и в Первой лиге, знает, что такое борьба за выживание, умеет настраивать команду на характер. Для «Динамо» Махачкала сейчас это как раз важно, потому что положение в таблице тяжелое, времени на раскачку нет.

С другой стороны, смущает, что решения до сих пор нет и все упирается в согласования. Такое ощущение, что в клубе снова тянут время, а команда остается в подвешенном состоянии. Уже проходили это не раз: пока наверху думают, очки теряются. Евсеев — тренер жесткий, эмоциональный, может встряхнуть раздевалку, но подойдет ли он именно этому составу — вопрос.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:12
Евсеев не попадал в поле зрения, ничего не знаю о нём.
Capral
Capral
вчера в 13:47
Евсеев какой футболист был, такой u тренер- простой, без футбольного шарма и романтики. Но зато- тренер требовательный, серьезный, и что немало важно- системный! Помню его Уфу, команду- строгую, чисто тренерскую, без излишеств, где-то, похожую на сегодняшнюю Балтику, но даже, в той Уфе Евсеева- было больше футбольной лирики, чем сейчас в Балтике...

Не рискну сказать, что Евсеев выведет команду из полосы неудач, не вспомню его в качестве пожарника, но игру ставить умеет и результат дать способен. Если других, более солидных кандидатур у Махачкалы нет, думаю, что Евсеев не самый плохой выбор, если учесть статус сегодняшнего Динамо и невысокие запросы клуба...

Несмотря на то, что Евсеев, как человек грубоватый, мягко говоря, и не очень интеллигентный, пожелаю ему Удачи в его новой команде, если такое назначение состоится!!! В конце концов- не всем же спутники запускать...
