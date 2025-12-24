Гаджиев рассказал об интересе махачкалинского «Динамо» к Евсееву

1766571559

вчера, 13:19

находится в числе кандидатов на должность главного тренера махачкалинского футбольного клуба «Динамо», однако решение о назначении специалиста на этот пост пока не принято. Об этом сообщил президент махачкалинского «Динамо» .

7 декабря пресс-служба «Динамо» сообщила, что Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера клуба. 9 декабря попечительский совет клуба принял отставку Биджиева. Ранее портал «Чемпионат» сообщил, что Евсеев возглавит махачкалинскую команду.

«Вадим Евсеев — один из кандидатов на должность главного тренера, но решения о назначении пока нет, — сказал Гаджиев. — Чтобы вынести это решение, необходимо, чтобы все собрались: не только клуб, но и руководство республики»

49-летний Евсеев с сентября занимает должность главного тренера новороссийского «Черноморца», выступающего в Лиге Пари (Первой лиге). После 21 тура «Черноморец» занимает в турнирной таблице 12-е место, набрав 24 очка. Ранее Евсеев возглавлял пермский «Амкар», « СКА -Хабаровск», «Уфу», ярославский «Шинник», краснодарскую «Кубань», воронежский «Факел» и «Ленинградец».

После 18 туров махачкалинское «Динамо» набрало 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.