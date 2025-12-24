«Парма» – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1766594983

вчера, 19:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Парма» – «Фиорентина», который состоится 27 декабря 2025 года.

«Парма»

«Парма» не может закрепиться в середине турнирной таблицы Серии А и команду все время тянет ниже. Сейчас клуб располагается на 16 месте с 14 баллами и обходит нынешнего соперника на пять пунктов. Однако, «Фиорентина» в прошлом туре одержала первую победу и намерена покинуть зону вылета, поэтому соперник будет максимально мотивирован, что сделает игру интересной для болельщиков.

13 декабря «Парма» на своем поле проиграла «Лацио» (0:1), а восьмого числа одолела на выезде «Пизу» (1:0).

«Фиорентина»

«Фиорентина» выиграла лишь свою первую игру в чемпионате несколько дней назад и сейчас остается с девятью баллами на последнем месте. Тем не менее, коллектив из Флоренции отстает от конкурентов не так сильно и пара успешных матчей может спасти ситуацию, а начинать ее исправлять гости планируют с этого поединка. Встреча не имеет яркой вывески, однако обязательно подарит болельщикам удовольствие.

21 декабря «Фиорентина» разгромила на своем поле «Удинезе» (5:1), а 18 числа в Лиге конференций проиграла «Лозанне» (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Парма» – 3.45

Ничья – 3.05

Победит «Фиорентина» – 2.03

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют»

«Парма» проиграла четыре домашних встречи из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами из пяти закончились ничьими

Прогноз

Поставить, на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3. Уж слишком нравится этим командам делить очки и в этот раз наверняка стоит ждать подобного исхода, что выглядит логично.