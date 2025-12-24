«Парма» – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Парма» – «Фиорентина», который состоится 27 декабря 2025 года.
«Парма»
«Парма» не может закрепиться в середине турнирной таблицы Серии А и команду все время тянет ниже. Сейчас клуб располагается на 16 месте с 14 баллами и обходит нынешнего соперника на пять пунктов. Однако, «Фиорентина» в прошлом туре одержала первую победу и намерена покинуть зону вылета, поэтому соперник будет максимально мотивирован, что сделает игру интересной для болельщиков.
13 декабря «Парма» на своем поле проиграла «Лацио» (0:1), а восьмого числа одолела на выезде «Пизу» (1:0).
«Фиорентина»
«Фиорентина» выиграла лишь свою первую игру в чемпионате несколько дней назад и сейчас остается с девятью баллами на последнем месте. Тем не менее, коллектив из Флоренции отстает от конкурентов не так сильно и пара успешных матчей может спасти ситуацию, а начинать ее исправлять гости планируют с этого поединка. Встреча не имеет яркой вывески, однако обязательно подарит болельщикам удовольствие.
21 декабря «Фиорентина» разгромила на своем поле «Удинезе» (5:1), а 18 числа в Лиге конференций проиграла «Лозанне» (0:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Парма» – 3.45
- Ничья – 3.05
- Победит «Фиорентина» – 2.03
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют»
- «Парма» проиграла четыре домашних встречи из десяти последних во всех турнирах
- Четыре последних матча между клубами из пяти закончились ничьими
Прогноз
Поставить, на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3. Уж слишком нравится этим командам делить очки и в этот раз наверняка стоит ждать подобного исхода, что выглядит логично.