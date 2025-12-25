В РФС надеются, что ФИФА прислушается к позиции МОК по юношеским командам

Российский футбольный союз (РФС) надеется, что Международная федерация футбола (ФИФА) прислушается к рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску юношеских команд. Об этом в интервью рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
В декабре МОК рекомендовал снять все ограничения с юных российских спортсменов и допустить их до всех соревнований с гимном и флагом.
«Эта рекомендация стала важным для всего российского спорта событием. Мы видим, что в ряде видов спорта международные федерации принимают решения о допуске наших спортсменов, — сказал Митрофанов. — И таких решений становится все больше. Рекомендация МОК играет в этом процессе важную роль. Исходим из того, что и ФИФА к этой рекомендации прислушается».
«При этом важно понимать, что популярность и внимание, в том числе на государственном и политическом уровне, к разным видам спорта в Европе отличается. Крупные международные федерации в баскетболе, хоккее, футболе более осторожно относятся к анализу принятых ими решений. Наверное, они уже поняли, что перегнули палку в 2022 году. Теперь для них еще сложнее выйти из этой ситуации, в том числе и потому, что они боятся столкнуться с позицией большого количества стран, которые на государственном уровне будут препятствовать реализации решений о нашем возвращении», — добавил Митрофанов.
Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.
