«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 00:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 26 декабря 2025 года.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» играет очень нестабильно и пока не готов бороться за зону Лиги чемпионов. Команда набрала 26 очков и занимает седьмое место, всего на один пункт отставая от «Сандерленда». В домашней игре против такого же не самого успешного в АПЛ «Ньюкасла» от хозяев ждут грамотной игры и победы, которая принесет три пункта и заставить напрячься идущих впереди конкурентов.

21 декабря «Манчестер Юнайтед» проиграл на выезде «Астон Вилле» (1:2), а 15 числа на своем поле сыграл вничью с «Борнмутом» (4:4).

«Ньюкасл Юнайтед»

«Ньюкасл Юнайтед» редко проигрывает, но довольно часто теряет очки в чемпионате Англии, что мешает команде быть в зоне еврокубков. «Сороки» на данный момент располагаются лишь на 11 месте с 23 баллами и отстают от нынешнего соперника на три очка. Победить гостям на «Олд Траффорд» будет очень непросто, но возможно, и тогда команды сравнялись бы по набранным баллам.

20 декабря «Ньюкасл Юнайтед» упустил победу над «Челси» (2:2), а 17 числа в кубке английской лиги одолел «Фулхэм» (2:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.5

Ничья – 3.65

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 2.6

Статистика

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» не может выиграть на своем поле уже три встречи подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победами «сорок»

Прогноз

Поставить, на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.65. Предполагаем, что во встрече таких нестабильных клубов счет матча в определенный момент снова станет ничейным и рисковать до конца поединка никто не решится.