«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 26 декабря 2025 года.
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» играет очень нестабильно и пока не готов бороться за зону Лиги чемпионов. Команда набрала 26 очков и занимает седьмое место, всего на один пункт отставая от «Сандерленда». В домашней игре против такого же не самого успешного в АПЛ «Ньюкасла» от хозяев ждут грамотной игры и победы, которая принесет три пункта и заставить напрячься идущих впереди конкурентов.
21 декабря «Манчестер Юнайтед» проиграл на выезде «Астон Вилле» (1:2), а 15 числа на своем поле сыграл вничью с «Борнмутом» (4:4).
«Ньюкасл Юнайтед»
«Ньюкасл Юнайтед» редко проигрывает, но довольно часто теряет очки в чемпионате Англии, что мешает команде быть в зоне еврокубков. «Сороки» на данный момент располагаются лишь на 11 месте с 23 баллами и отстают от нынешнего соперника на три очка. Победить гостям на «Олд Траффорд» будет очень непросто, но возможно, и тогда команды сравнялись бы по набранным баллам.
20 декабря «Ньюкасл Юнайтед» упустил победу над «Челси» (2:2), а 17 числа в кубке английской лиги одолел «Фулхэм» (2:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.5
- Ничья – 3.65
- Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 2.6
Статистика
- «Ньюкасл Юнайтед» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Манчестер Юнайтед» не может выиграть на своем поле уже три встречи подряд
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победами «сорок»
Прогноз
Поставить, на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.65. Предполагаем, что во встрече таких нестабильных клубов счет матча в определенный момент снова станет ничейным и рисковать до конца поединка никто не решится.