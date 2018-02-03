Хайнкес: «Для победы над „Майнцем“ придётся приложить все силы»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Майнцем» в рамках 21-го тура чемпионата Германии:

«Я думаю, что игра будет непростой. „Майнц“ будет предельно мотивирован, придётся приложить все силы для победы. Я смотрел матч „Майнца“ против „Штутгарта“, поле тогда было очень плохим. Будет непросто играть на газоне, который определённо может уйти вглубь.

Мы очень интенсивно тренировались на этой неделе. Я очень доволен. Никто не отлынивает, все усердно работают, стараются стать лучше. Это настраивает меня на оптимистичный лад.

Когда мы играем по расписанию суббота-суббота, то у нас остаётся много времени на подготовку. Впереди у нас „английская неделя“, но я настроен оптимистично. Уверен, что мы готовы».

Хайнкес также заявил, что останется в мюнхенском клубе только до лета.