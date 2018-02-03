Де Лаурентис: «Как-то предложил за Икарди € 60 млн. У нас он мог бы стать как Роналдо»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что ранее клуб интересовался нападающим «Интера» Мауро Икарди:

«Однажды я встретился с его женой в их офисе. Она была очень любезна. Я предлагал за трансфер 55-60 млн евро. Также мы обсуждали детали возможного контракта Мауро.

Икарди – форвард мирового уровня, он бы забивал по 40 голов под руководством Маурицио Сарри и стал бы как Роналдо.

Сделаю ли вновь подобное предложение? Никогда не говори никогда».

Напомним, вчера появилась информация о том, что Икарди поссорился со своими одноклубниками.