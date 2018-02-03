Результаты матчей ЧМ-2018 предскажет глухой кот-оракул

Кот Ахилл будет предсказывать результаты матчей чемпионата мира в России. В данный момент животное охраняет подвалы Эрмитажа. Ранее Ахилл успешно сделал три предсказания на три поединка Кубка Конфедераций.

«Кот Ахилл — наш старожил. Охраняет подвалы Эрмитажа не первый год. Он очень статный и красивый — белоснежный, голубоглазый. Его выбрали, потому что он глуховатый, на него не действуют никакие раздражители. Он очень стрессоустойчивый. Сейчас он готовится пройти ежегодное медицинское обследование. Впрочем, у Ахилла есть дублер.

Надо заметить, после предсказания на турнире Кубка конфедераций-2017 по футболу Ахилл стал очень популярен: больше 30 человек выразили желание забрать оракула к себе домой. Но мы решили, что он пока останется на службе в Эрмитаже», — заявила руководитель пресс-службы Государственного Эрмитажа Лариса Корабельникова.