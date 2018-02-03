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Де Бур - о Кубке Легенд: «Русские всегда хорошо организовывают такие турниры»

вчера, 13:52

Известный в прошлом голландский футболист Франк де Бур поделился мнением о Кубке Легенд, проходящем в Москве в эти выходные. Сам Де Бур также принимает участие в турнире.

«Русские, как всегда, очень хорошо организовывают подобные большие турниры. Вы очень дисциплинированные. Всегда очень интересно приезжать в Москву, ведь это лишняя возможность увидеться со звёздами мирового футбола, со своими бывшими одноклубниками. Всё очень хорошо организовано, и, как я могу судить, всем очень весело.

Что касается предстоящего чемпионата мира, то я надеюсь, его выиграет Аргентина. Месси заслужил это, как никто другой».

В стартовом матче турнира сборная России обыграла команду «Звёзд футбола» (7:5).

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:34
насчет веселья - это мы можем: парилка, самоварчик и т.д. А вот футбол как-то не прижился!
dzvinka
dzvinka
вчера в 16:58
немци выиграют.
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