Заболотный – о своём удалении в матче с «Балтикой»: «Роковая случайность»

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный прокомментировал свое удаление в матче второго тура чемпионата РПЛ против «Балтики»:
Это ужасная ошибка. Я хочу признать свою ошибку и сказать слова извинения всей команде, а также извиниться перед болельщиками. К сожалению, это была роковая случайность, которая повлияла на результат.
Заболотный получил прямую красную карточку уже на 11-й минуте. «Спартак» в итоге уступил 0:3. С 58-й минуты «красно-белые» играли вдевятером, поскольку был удален еще и Маркиньос (за второе предупреждение).
Дальше так не ошибайся
Дальше так не ошибайся
Пока со своей задачей в Спартаке полностью справляешься, так держать.
Пока со своей задачей в Спартаке полностью справляешься, так держать.