Заболотный – о своём удалении в матче с «Балтикой»: «Роковая случайность»

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вчера, 17:37

Нападающий «Спартака» прокомментировал свое удаление в матче второго тура чемпионата РПЛ против «Балтики»:

Это ужасная ошибка. Я хочу признать свою ошибку и сказать слова извинения всей команде, а также извиниться перед болельщиками. К сожалению, это была роковая случайность, которая повлияла на результат.

Заболотный получил прямую красную карточку уже на 11-й минуте. «Спартак» в итоге уступил 0:3. С 58-й минуты «красно-белые» играли вдевятером, поскольку был удален еще и (за второе предупреждение).