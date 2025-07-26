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Заболотный – о своём удалении в матче с «Балтикой»: «Роковая случайность»

вчера, 17:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный прокомментировал свое удаление в матче второго тура чемпионата РПЛ против «Балтики»:

Это ужасная ошибка. Я хочу признать свою ошибку и сказать слова извинения всей команде, а также извиниться перед болельщиками. К сожалению, это была роковая случайность, которая повлияла на результат.

Заболотный получил прямую красную карточку уже на 11-й минуте. «Спартак» в итоге уступил 0:3. С 58-й минуты «красно-белые» играли вдевятером, поскольку был удален еще и Маркиньос (за второе предупреждение).

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Все комментарии
R B
R B
вчера в 21:51, ред.
В академии Спартака нет молодого 18-20 летнего пацана в линию атаки? Неужели настолько всё плохо что подисали Заболотного чей уровень это ФНЛ?
R B
R B ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 21:47
Прочитает ваш комментарий и не будет больше так ошибаться.
ma7ng4dyzvwh
ma7ng4dyzvwh
вчера в 21:09
Антоха спецзадания Газпрома выполняет четко.
112910415
112910415
вчера в 20:15
Ладно...
Дальше так не ошибайся
Robzat
Robzat
вчера в 19:00
Просто игрока Балтики с манекеном перепутал.
lotsman
lotsman
вчера в 18:48
Судя по сегодняшней игре Спартака твоя ошибка не повлияла на исход матча. Спартак вообще сегодня не играл, а, как сказал Барсик, ерундой занимался, а не игрой.)
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:08
Молодец Антоха!!!
Пока со своей задачей в Спартаке полностью справляешься, так держать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:55
Да нет уже давно Спартака...одни станкевичи остались...
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:47
Отставить разговоры!!! Посыпать голову пеплом надо.
NbKA555
NbKA555
вчера в 17:45
Ты не виноват что тебя купили и ставят в старт.Балтику с победой.Едем дальше.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:40
Антон, ты не виноват, что Спартак не смог без тебя забить ни одного гола
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