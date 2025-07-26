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Ваня Милинкович-Савич перешёл из «Торино» в «Наполи»

вчера, 23:38

Сербский вратарь Ваня Милинкович-Савич стал игроком «Наполи».

Чемпионы Италии арендовали голкипера у «Торино» на один сезон с обязательством выкупить трансфер за 21 миллион евро.

На счету серба 146 матчей в Серии А. 45 из них были «сухими».

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 00:07
Теперь Наполи будет играть еще лучше!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:49
Что-то мне кажется, что об этом давно уже прочитал.
Или это соккеру только сейчас стало известно?
Гость
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