Ваня Милинкович-Савич перешёл из «Торино» в «Наполи»

Сербский вратарь Ваня Милинкович-Савич стал игроком «Наполи».
Чемпионы Италии арендовали голкипера у «Торино» на один сезон с обязательством выкупить трансфер за 21 миллион евро.
На счету серба 146 матчей в Серии А. 45 из них были «сухими».
Сербский вратарь Ваня Милинкович-Савич стал игроком «Наполи».
Чемпионы Италии арендовали голкипера у «Торино» на один сезон с обязательством выкупить трансфер за 21 миллион евро.
На счету серба 146 матчей в Серии А. 45 из них были «сухими».
Или это соккеру только сейчас стало известно?
Или это соккеру только сейчас стало известно?