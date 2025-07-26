Ваня Милинкович-Савич перешёл из «Торино» в «Наполи»

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вчера, 23:38

Сербский вратарь стал игроком «Наполи».

Чемпионы Италии арендовали голкипера у «Торино» на один сезон с обязательством выкупить трансфер за 21 миллион евро.

На счету серба 146 матчей в Серии А. 45 из них были «сухими».