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Глебов: «Нужно время, чтобы требования Карпина начали работать»

вчера, 22:08
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Глебов прокомментировал победу над «Ростовом» во втором туре чемпионата РПЛ, а также поделился мнением по поводу работы Валерия Карпина в столичном клубе:

Сегодня была командная борьба, все удалось. Все выкладывались по максимуму. «Ростов» много борется. Нового ничего не было. Глобально команда понимает все требования Валерия Георгиевича. Другой вопрос: нужно время, чтобы эти требования начали работать. Это уже наша кухня.

Напомним, что «Динамо» начало сезоны с домашней ничьей против «Балтики».

В третьем туре «бело-голубые» сыграют на выезде против «Краснодара». Игра состоится 2 августа.

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Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:22
Нужно время? Подождём, сколько угодно. Просто хочется увидеть то, что создаст Карпин.
Capral
Capral
вчера в 22:37
Правильно сказал!!! Понимание придёт, но не сразу. Удачи, и веры в себя!!!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:16
Ничего быстро не делается, только кошки родятся...
Гость
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