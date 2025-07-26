Глебов: «Нужно время, чтобы требования Карпина начали работать»

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вчера, 22:08

Полузащитник московского «Динамо» прокомментировал победу над «Ростовом» во втором туре чемпионата РПЛ , а также поделился мнением по поводу работы в столичном клубе:

Сегодня была командная борьба, все удалось. Все выкладывались по максимуму. «Ростов» много борется. Нового ничего не было. Глобально команда понимает все требования Валерия Георгиевича. Другой вопрос: нужно время, чтобы эти требования начали работать. Это уже наша кухня.

Напомним, что «Динамо» начало сезоны с домашней ничьей против «Балтики».

В третьем туре «бело-голубые» сыграют на выезде против «Краснодара». Игра состоится 2 августа.