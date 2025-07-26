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Главный тренер «Сочи» после 0:4 от «Акрона»: «Мы не заслуживаем зарплаты»

вчера, 23:23
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 4Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Роберто Морено прокомментировал крупное домашнее поражение от «Акрона» во втором туре чемпионата РПЛ:

Стыдно и позорно. Это тот день, когда я испытываю такой стыд, который не испытывал на протяжении всей карьеры тренера. Хочу извиниться перед клубом, сотрудниками, руководством и особенно перед нашими болельщиками.

Десять минут в концовке прошлого матча, десять минут в начале этой игры – это просто позорно, мы не заслуживаем зарплаты. Я сказал игрокам, что они должны отдать как минимум половину месячной зарплаты на благо клуба.

В первом туре «Сочи» уступил «Локомотиву» с результатом 0:3, пропустив все три мяча в концовке.

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Все комментарии
ca8h9eezhke8
ca8h9eezhke8
сегодня в 05:15
Есть от чего посыпать голову пеплом.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:21
И всё таки если судить даже по началу этому сезона Сочи , очень разносторонний коллектив , в первой встречи они пропустили все мячи в конце встречи , во втором матче все голы влетели в их ворота уже в первой половине...)
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 23:53
Тогда можно временно отказаться от её получения.
Шуня771
Шуня771
вчера в 23:53
В следующем туре держите пятак от Рубина!
Capral
Capral
вчера в 23:27
Ну так откажись. Или слабо? Вы места в ПЛ не заслужили, вот, с чего надо начинать...
Гость
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