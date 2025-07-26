Главный тренер «Сочи» после 0:4 от «Акрона»: «Мы не заслуживаем зарплаты»

Главный тренер «Сочи» прокомментировал крупное домашнее поражение от «Акрона» во втором туре чемпионата РПЛ :

Стыдно и позорно. Это тот день, когда я испытываю такой стыд, который не испытывал на протяжении всей карьеры тренера. Хочу извиниться перед клубом, сотрудниками, руководством и особенно перед нашими болельщиками.

Десять минут в концовке прошлого матча, десять минут в начале этой игры – это просто позорно, мы не заслуживаем зарплаты. Я сказал игрокам, что они должны отдать как минимум половину месячной зарплаты на благо клуба.