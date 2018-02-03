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Дзюба и Новосельцев дебютировали за тульский «Арсенал»

вчера, 13:58

Тульский «Арсенал» на своем втором сборе в Турции провел спарринг с болгарским «Лудогорцем» и минимально уступил. В составе туляков дебютировали арендованные у «Зенита» Артем Дзюба и Иван Новосельцев.

«Арсенал» Т - «Лудогорец» - 0:1 (0:1)
Гол: Сверчок 27.

«Арсенал» Т: Левашов, Комбаров (Хагуш 67), Григалава (Новосельцев 71), Беляев, Альварес (Александров 66), Чаушич (Расич 79), Берхамов (Ивакин 72), Горбатенко, Ткачев (Денисов 77), Кангва, Джорджевич (Дзюба 71).

«Лудогорец» (первый тайм): Бруно, Сисиньо, Моци, Пластун, Саша, Анисет, Дяков, Марселиньо, Сверчок, Лукоки, Виргил. 

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Все комментарии
Риланд
Риланд
сегодня в 00:11
Ну вот Артем, до...ся, за титулами погнался
fan_Sycheva
fan_Sycheva ответил старина
вчера в 22:26
старина:
Не забудь,он и у вас играл,так что не зарекайся)))
Старина Брендон, С прошедшим днем рождения!!
fan_Sycheva
fan_Sycheva
вчера в 22:25
Дзюба нашел свою нишу))))
Egorium
Egorium
вчера в 19:41
Дзюба то усилит Арсенал однозначно, но Новосельцев сорее опять лавочником устроится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Shagrath82
вчера в 19:37
Shagrath82:
с Ростовом не брал?? точно?
Я имел в виду именно Спартак. Они же недавно титулы взяли, теперь Дзюбу дразнят...
Литейный 4
Литейный 4 ответил старина
вчера в 17:57
старина:
Не забудь,он и у вас играл,так что не зарекайся)))
Играл и 5 раз отгружал пупсикам!
старина
старина ответил Литейный 4
вчера в 17:47
Литейный 4:
Теперь для Арсенала Спартак будет клиентом. Дзюба в любом клубе забивал своим бывшим пупсикам. Ахахахаха!
Не забудь,он и у вас играл,так что не зарекайся)))
DRDR_SaSa
DRDR_SaSa
вчера в 17:42
Удачи Новбе и Дзюбосельцеву!
Великолепный
Великолепный ответил kust07
вчера в 17:37
kust07:
Неудачно дебютировали)
Первый блин комом!))
Saang
Saang ответил time out
вчера в 17:37
time out:
Как лазурные бросились защищать Дзюбу, даже не потому, что он принадлежит Зениту, а потому, что он предал Спартак. Всеми клонами и всеми резервами, грудью стали на его защиту, хотя совсем недавно поливали фекалиями в его адрес. Голы его Спартаку припомнили, еще осталось озвучить его слова в адрес Спартака. Вот такие, как Дзюба и болелы у Зенита.
    Великолепный
    Великолепный ответил Литейный 4
    вчера в 17:36
    Литейный 4:
    Теперь для Арсенала Спартак будет клиентом. Дзюба в любом клубе забивал своим бывшим пупсикам. Ахахахаха!
    Пупсики уже в панике!))
    старина
    старина
    вчера в 17:34
    Оно и видно по счету.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 17:33
    С дебютом Ивана и Артема! Первый блин, по традиции, вышел комом. Но ничего, все еще впереди для них и их новой команды) Удачи новичкам тульских оружейников на остаток этого сезона!
    mugik1973
    mugik1973 ответил eaguar
    вчера в 17:18
    Потому что Дзюба п....л
    mugik1973
    mugik1973 ответил Литейный 4
    вчера в 17:16
    На каждого паредеса найдется свой фотоапарат
    Аденн
    Аденн
    вчера в 17:14
    посидели на лавке в Арсенале.
    mugik1973
    mugik1973 ответил Ваня лучший
    вчера в 17:13
    Точно. Младший брат СКА из Хабаровска помогает старшему брату из ЦСКА
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Литейный 4
    вчера в 17:06
    Литейный 4:
    Теперь для Арсенала Спартак будет клиентом. Дзюба в любом клубе забивал своим бывшим пупсикам. Ахахахаха!
    У Спартака с Арсеналом более сложные отношения, достаточно вспомнить две последние игры и посмотреть кто помог Арсеналу не вылететь в ФНЛ, отправив туда Динамо ( при участии УФЫ).
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 16:56
    Ну все, наконец то Дзюбинье все призы соберет ....
    Shagrath82
    Shagrath82 ответил Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:37
    Ангел неБесГрешен:
    Сидя в Спартаке (точнее, скитаясь по арендам), игрочишко не то что титулов не видел - просто медалей. Перейдя в Зенит, он в первом же матче взял Суперкубок России (тогда для ваших он не был ценен, сами то не брали), не оставался без медалей, забивал в ЛЕ. А ваши 1 раз стали чемпионами. ВСЁ! Но эйфория распирает... З.Ы. Про 7-0 в ЛЧ даже мне стыдно вспоминать, но это было БЕЗ Дзюбы...
    с Ростовом не брал?? точно?
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    вчера в 16:19
    Четко Назаров подколол Дзюбу...
    eaguar
    eaguar ответил Аксинья
    вчера в 16:16
    Дзюба в шутку попросил заменить торт для именинников «Арсенала»
    В пятницу, 2 февраля, двое игроков тульского «Арсенала» Илья Максимов и Игорь Шевченко отмечали свои дни рождения.
    Команда решила устроить именинникам сюрприз на сборе и подготовила для них необычный праздничный торт. После того как футболисты задули свечи, слово взял новичок «Арсенала» Артём Дзюба.
    «Теперь принесите нормальный торт», — сказал форвард, перешедший в тульский клуб на правах аренды из «Зенита»

    Пока что шутит и вливается в команду.
    kust07
    kust07
    вчера в 16:15
    Неудачно дебютировали)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 16:05
    Народный артист России и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в своем Инстаграме опубликовал стих, посвященный экс-нападающему красно-белых Артему Дзюбе. На днях 29-летний форвард на правах аренды перешел из "Зенита" в тульский "Арсенал".
    Стих Назарова про Дзюбу:

    Уйдя из Спартака за "златом",
    Он на судьбу нашел управу,
    Он шел играть не за зарплату,
    А за трофеи и за славу.
    Все ближе золота медали,
    Поймите парня и простите,
    Стать чемпионом в Арсенале,
    Гораздо легче, чем в Зените.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Аксинья
    вчера в 16:02
    Аксинья:
    На каждого Дзюбу найдется свой Сверчок...А Ване так и не дали к тульской лавке как следно прирасти...
    На каждого Дзюбу найдется свой Спартачок! Ахахахаха!
    борька
    борька ответил Бабка в кедах
    вчера в 16:00
    Бабка в кедах:
    Пофиг нам милок на этого Дзюбу! :)
    Э
    Э
    Э
    Э
    Сейчас не существует преданность клубу, игрока, как товар, продают,торгуются и от игрока ни чего не зависит. Игрок - как огурец на прилавкке!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил Литейный 4
    вчера в 16:00
    Литейный 4:
    Он сначала перейдя в Ростов там завоевал кажись Кубок, а уж потом за Зенит Суперкубок!
    ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО. Не слежу так уж сильно за игрочишкой...
    Аксинья
    Аксинья ответил eaguar
    вчера в 15:58
    eaguar:
    Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов пошутил насчёт того, что канониры арендовали уже 3 игроков петербургского «Зенита». «Скоро, наверное, половину „Зенита“ себе заберём, переведём в команду. Не знаю, кому это будет лучше: нам или другим командам. Но ничего, ребята с громкими фамилиями. Артём Дзюба — знаменитый игрок. Для тульского „Арсенала“ это хорошее приобретение. Трансферная кампания продолжается, знаю, что в команду ищут ещё игроков», — сказал он в интервью «Чемпионату». Левашов рассказал, что оценил разговорчивость Дзюбы. «В структуре „Арсенала“ нахожусь седьмой год. Когда с Дзюбой ехали в автобусе на матч, он, наверное, больше рассказал, чем я за шесть лет в команде. Очень много всего рассказывает по делу, ничего такого в этом нет. Никого не обижает. Рассказывает о своей жизни», — добавил голкипер.
    Болтать он мастер, скоро начнет вашим тренерам свою тактику и стратегию втирать - только уши шире держите...
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 15:55
    На каждого Дзюбу найдется свой Сверчок...А Ване так и не дали к тульской лавке как следно прирасти...
    eaguar
    eaguar
    вчера в 15:55
    Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов пошутил насчёт того, что канониры арендовали уже 3 игроков петербургского «Зенита».
    «Скоро, наверное, половину „Зенита“ себе заберём, переведём в команду. Не знаю, кому это будет лучше: нам или другим командам. Но ничего, ребята с громкими фамилиями. Артём Дзюба — знаменитый игрок. Для тульского „Арсенала“ это хорошее приобретение. Трансферная кампания продолжается, знаю, что в команду ищут ещё игроков», — сказал он в интервью «Чемпионату».
    Левашов рассказал, что оценил разговорчивость Дзюбы.
    «В структуре „Арсенала“ нахожусь седьмой год. Когда с Дзюбой ехали в автобусе на матч, он, наверное, больше рассказал, чем я за шесть лет в команде. Очень много всего рассказывает по делу, ничего такого в этом нет. Никого не обижает. Рассказывает о своей жизни», — добавил голкипер.
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