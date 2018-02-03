Дзюба и Новосельцев дебютировали за тульский «Арсенал»

Тульский «Арсенал» на своем втором сборе в Турции провел спарринг с болгарским «Лудогорцем» и минимально уступил. В составе туляков дебютировали арендованные у «Зенита» Артем Дзюба и Иван Новосельцев.
«Арсенал» Т - «Лудогорец» - 0:1 (0:1)
Гол: Сверчок 27.
«Арсенал» Т: Левашов, Комбаров (Хагуш 67), Григалава (Новосельцев 71), Беляев, Альварес (Александров 66), Чаушич (Расич 79), Берхамов (Ивакин 72), Горбатенко, Ткачев (Денисов 77), Кангва, Джорджевич (Дзюба 71).
«Лудогорец» (первый тайм): Бруно, Сисиньо, Моци, Пластун, Саша, Анисет, Дяков, Марселиньо, Сверчок, Лукоки, Виргил.
https://www.youtube.com/watch?v=-ZrVmJf-3M4&t=13s