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«Динамо» в товарищеской встрече сыграло вничью с чешским клубом

вчера, 19:14
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)ВысочинаМатч завершен

В товарищеском матче московское «Динамо» не смогло обыграть чешскую «Высочину».

«Динамо» М - «Высочина» - 1:1 (0:0)
Голы: Марков 80, гол чешской команды 89.

«Динамо» М: Лещук, Рауш (Темников 69), Шунич (Рыков 46), Хольмен (Калугин 69), Морозов (Козлов 46), Цаллагов (Соснин 46), Соу (Тетте 62), Черных (Катрич 76), Ташаев (Грулев 65), Обольский (Марков 46), Луценко (Кузьмин 62).

Нереализованный пенальти: Темников 90 (вратарь).

Ранее «Динамо» в товарищеском матче обыграло ФК «Тренчин».

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Все комментарии
Dominators
Dominators ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 00:14
Napoleon Bonapart:
Павел, привет! Павел, а тебя только это смущает в работе Хохлова? Ну тогда, ты- неисправимый оптимист! Завидую!
Привет Витя . Даже не знаю , что сказать , ну не проиграли ,новичков просмотрели и то хлеб .
Bekelman55
Bekelman55 ответил Polilux
вчера в 21:32
Polilux:
Ни чего выдающегося от игры не увидел. Радует только одно - в последних матчах ни одного поражения . С ремаркой на то что клубы - соперники далеко не Бавария!!!
Матч смотрел? Как новичок Тетте себя показал ?
Bekelman55
Bekelman55 ответил баск
вчера в 21:31
баск:
Доброго, Вань) Ну разве что сам вызвался, хотя все равно непонятно, куда Хохлов смотрел.. Новички- новичками, но зачем брали, например, того же Маркова? Парень забивной, целых 8 банок наколотил в РПЛ, причем всего лишь за Тосно, ведь за относительно слабую команду забивать всегда труднее, а ему это удавалось.. Почему не он-то бил? Не понимаю я Хохлова..
У Хохлова бывают странные решения. Хотя бы взять замену Луценко в матче с Ахматом.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил stanichnik
вчера в 21:04
stanichnik:
Связался с Володей, он дико извиняется и обещает в понедельник(05.02) разобраться и всё исправить. К сожалению, раньше никак.
Спасибо, Ваня!
stanichnik
stanichnik ответил Napoleon Bonapart
вчера в 21:03
Napoleon Bonapart:
Спасибо, учту!
Связался с Володей, он дико извиняется и обещает в понедельник(05.02) разобраться и всё исправить. К сожалению, раньше никак.
stanichnik
stanichnik ответил баск
вчера в 20:35
баск:
Доброго, Вань) Ну разве что сам вызвался, хотя все равно непонятно, куда Хохлов смотрел.. Новички- новичками, но зачем брали, например, того же Маркова? Парень забивной, целых 8 банок наколотил в РПЛ, причем всего лишь за Тосно, ведь за относительно слабую команду забивать всегда труднее, а ему это удавалось.. Почему не он-то бил? Не понимаю я Хохлова..
Я бы тоже предпочёл увидеть в деле (пробивание одиннадцатиметрового) нашего нового нападающего.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил stanichnik
вчера в 20:33
stanichnik:
Стая - закрытая от всякого сброда Лига. Доступ в неё оформляет Володя (Vladimir808), но на сколько мне известно ограничений по твоему допуску на этот форум нет. Отпиши Володе в личку, а я со своей стороны тоже приму меры, чтобы исправить этот "кариес" .
Спасибо, учту!
stanichnik
stanichnik ответил Napoleon Bonapart
вчера в 20:32
Napoleon Bonapart:
Иван, привет! Иван, работа Хохлова видна и без трансляции, ну а воочию, ты еще успеешь насладиться его работой, смею тебя уверить, уже недолго осталось ждать. Иван, скажи пожалуйста, почему я не могу попасть на Стаю-4? Пытался пробиться через твой профиль, но не получилось. Что происходит?
Стая - закрытая от всякого сброда Лига. Доступ в неё оформляет Володя (Vladimir808), но на сколько мне известно ограничений по твоему допуску на этот форум нет. Отпиши Володе в личку, а я со своей стороны тоже приму меры, чтобы исправить этот "кариес" .
баск
баск ответил stanichnik
вчера в 20:32
stanichnik:
Доброго Здоровья, Павел! Судя по тому, что на тот момент на поле были почти все новички, Темников сам вызвался пробивать этот пенальти.
Доброго, Вань)
Ну разве что сам вызвался, хотя все равно непонятно, куда Хохлов смотрел..
Новички- новичками, но зачем брали, например, того же Маркова?
Парень забивной, целых 8 банок наколотил в РПЛ, причем всего лишь за Тосно, ведь за относительно слабую команду забивать всегда труднее, а ему это удавалось..
Почему не он-то бил? Не понимаю я Хохлова..
stanichnik
stanichnik ответил баск
вчера в 20:22
баск:
Желаю, конечно, всяческих успехов и удач Диме Хохлову, но его тренерские решения, право же, иногда просто вводят в ступор.. Вот сегодня, в частности.. 90-я минута идет, при равном счете команда получает право на пенальти.. Ну и что- кроме Ваньки Темникова этот пеналь пробить больше некому??
Доброго Здоровья, Павел! Судя по тому, что на тот момент на поле были почти все новички, Темников сам вызвался пробивать этот пенальти.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил stanichnik
вчера в 20:20
stanichnik:
Откройте страшную тайну, где транслировали матч? Или Вы наблюдали за игрой вживую?
Иван, привет!
Иван, работа Хохлова видна и без трансляции, ну а воочию, ты еще успеешь насладиться его работой, смею тебя уверить, уже недолго осталось ждать.
Иван, скажи пожалуйста, почему я не могу попасть на Стаю-4? Пытался пробиться через твой профиль, но не получилось. Что происходит?
stanichnik
stanichnik ответил Napoleon Bonapart
вчера в 20:17
Napoleon Bonapart:
Павел, привет! Павел, а тебя только это смущает в работе Хохлова? Ну тогда, ты- неисправимый оптимист! Завидую!
Доброго Здоровья, Виктор! Уже одно то .что пока голы в основном забивают новички, говорит о том, что работа ГТ ведётся в правильном направлении.
баск
баск ответил Napoleon Bonapart
вчера в 20:14
Napoleon Bonapart:
Павел, привет! Павел, а тебя только это смущает в работе Хохлова? Ну тогда, ты- неисправимый оптимист! Завидую!
Здравствуйте, Виктор)
Ну, что поделать..
В нашем положении только оптимизмом и спасаться..))
Марк Аврелий
Марк Аврелий
вчера в 20:12
Ну хоть предсезонка нормально идет, не как у спартачей.
stanichnik
stanichnik ответил Polilux
вчера в 20:11
Polilux:
Ни чего выдающегося от игры не увидел. Радует только одно - в последних матчах ни одного поражения . С ремаркой на то что клубы - соперники далеко не Бавария!!!
Откройте страшную тайну, где транслировали матч? Или Вы наблюдали за игрой вживую?
Polilux
Polilux
вчера в 19:53
Ни чего выдающегося от игры не увидел. Радует только одно - в последних матчах ни одного поражения . С ремаркой на то что клубы - соперники далеко не Бавария!!!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил баск
вчера в 19:47
баск:
Желаю, конечно, всяческих успехов и удач Диме Хохлову, но его тренерские решения, право же, иногда просто вводят в ступор.. Вот сегодня, в частности.. 90-я минута идет, при равном счете команда получает право на пенальти.. Ну и что- кроме Ваньки Темникова этот пеналь пробить больше некому??
Павел, привет!
Павел, а тебя только это смущает в работе Хохлова? Ну тогда, ты- неисправимый оптимист! Завидую!
cska plus
cska plus
вчера в 19:32
Молодцы! Только хрюши позорят нас.
баск
баск
вчера в 19:21
Желаю, конечно, всяческих успехов и удач Диме Хохлову, но его тренерские решения, право же, иногда просто вводят в ступор..

Вот сегодня, в частности..
90-я минута идет, при равном счете команда получает право на пенальти..
Ну и что- кроме Ваньки Темникова этот пеналь пробить больше некому??
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:19
Уровень ФНЛ просматривается.
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