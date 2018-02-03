«Динамо» в товарищеской встрече сыграло вничью с чешским клубом

В товарищеском матче московское «Динамо» не смогло обыграть чешскую «Высочину».
«Динамо» М - «Высочина» - 1:1 (0:0)
Голы: Марков 80, гол чешской команды 89.
«Динамо» М: Лещук, Рауш (Темников 69), Шунич (Рыков 46), Хольмен (Калугин 69), Морозов (Козлов 46), Цаллагов (Соснин 46), Соу (Тетте 62), Черных (Катрич 76), Ташаев (Грулев 65), Обольский (Марков 46), Луценко (Кузьмин 62).
Нереализованный пенальти: Темников 90 (вратарь).
Ранее «Динамо» в товарищеском матче обыграло ФК «Тренчин».
Вот сегодня, в частности..
90-я минута идет, при равном счете команда получает право на пенальти..
Ну и что- кроме Ваньки Темникова этот пеналь пробить больше некому??
Вот сегодня, в частности..
90-я минута идет, при равном счете команда получает право на пенальти..
Ну и что- кроме Ваньки Темникова этот пеналь пробить больше некому??