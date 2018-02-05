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Конфликт между Пике и «Эспаньолом» набирает обороты

сегодня, 01:37
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Защитник «Барселоны» Жерар Пике продолжает свой конфликт с «Эспаньолом».

После недавней дуэли с этим коллективом в Кубке страны центрбек назвал «Эспаньол» «командой из Корнельи» - пригорода Барселоны, где расположен стадион «попугаев». По этой причине руководство «Эспаньола» обиделось на Пике, обвинило его в ксенофобии и подготовило специальную жалобу в дисциплинарный комитет по борьбе с насилием.

А в воскресенье, после игры с «Эспаньолом» в чемпионате, Пике вновь подчеркнул, что считает этот клуб представителем Корнельи и не видит в таком заявлении ничего предосудительного.

«Я могу вновь повторить, что „Эспаньол“  - команда из Корнельи. Кроме того, у них китайские хозяева. И вообще я считаю проявлением неуважения то, что они жалуются на меня за то, что я говорю, что они из Корнельи, и при этом они не подают жалобу на своих фанатов, которые оскорбляют мою семью», - сказал Пике, объясняя жест в адрес трибун «Эспаньола»: после своего забитого мяча защитник приложил палец к губам, посоветовав фанатам заткнуться.

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Все комментарии
амурец
амурец ответил piercman
сегодня в 12:44
piercman:
как баба себя ведёт. и при чём тут китайские хозяева? логика, как у глушакова.
Глушаков по сравнению с ним эстет
амурец
амурец
сегодня в 12:42
гол Эспаньолу он забил хороший самой твёрдой своей частью
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:09
Пике должен быть капитаном Барсы,самый хорезматичный,сильный,умнейший homo sapiens.
Dominators
Dominators ответил piercman
сегодня в 11:56
piercman:
как баба себя ведёт. и при чём тут китайские хозяева? логика, как у глушакова.
У Глушакова есть только баня ,логики нет .
Dominators
Dominators ответил Zeychba
сегодня в 11:55
Zeychba:
Каков на поле, таков и в жизни. Провокатор и симулянт, сам нагадит исподтишка, а чуть что так сразу же первый плакаться бежит, в этом весь он.
В этом вся Барса и ее поклонники .
Zeychba
Zeychba
сегодня в 10:28
Каков на поле, таков и в жизни. Провокатор и симулянт, сам нагадит исподтишка, а чуть что так сразу же первый плакаться бежит, в этом весь он.
Zeychba
Zeychba ответил Cympak-05
сегодня в 10:22
Cympak-05:
Объясните что плохого в этой Корнелии
вместо слова "Корнелия" подставь слово "Замкадье" и суть сразу станет ясна.
starche
starche
сегодня в 09:57
Пике абсолютно прав.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил Cympak-05
сегодня в 09:52
Cympak-05:
Объясните что плохого в этой Корнелии
Корнелия- это всего лишь пригород Барселоны,не центр. Пике назвал их клубом из пригорода ,стадион Эспаньола находится там же
VIPded
VIPded
сегодня в 09:14
Странные люди эти корнельчане...)))
Морозовский
Морозовский
сегодня в 08:47
Всё ясно: Пике уже второй раз изнасиловал "Эспаньол"!
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 08:39
То что шакирыч недалёкий чел,уже рюхнули все(и те кто сомневался) и только такие же фанатики могут называть инфантила красавчиком.
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 08:22
Любит Пике провоцировать всех вокруг, особенно активно в соц.сетях.
Robbaggio
Robbaggio ответил piercman
сегодня в 08:19
Почитай следующие комментарии, увидишь сходство его высказываний с твоими, поэтому сравнение с бабой выглядит как-то самокритично)
Dominators
Dominators
сегодня в 08:19
Вероятно в этой Корнелье находится местный дурдом , как у Высоцкого канатчикова дача . Барса самая скандальная команда , Родину уже свою продала .А Пике ее главный провокатор . В пердив ее или в чемпионат Каталонии .
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 08:08
раньше когда он конфликтовал с игроками Реала, не могли прояснить так кто же на самом деле неправ/виноват.Теперь все понятно,оказывается проблема была не в игроках РЕАЛА
Gorbuncov
Gorbuncov
сегодня в 07:50
    SHMEL
    SHMEL ответил Cympak-05
    сегодня в 07:20
    Cympak-05:
    Объясните что плохого в этой Корнелии
    Ну это все равно ,что сказать "клуб из Тарасовки"
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 07:18
    Какие все обидчивые стали...Правильно он ответил.
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    сегодня в 07:09
    Шакиров провокатор по жизни
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 07:05
    А что такого сказал Пике. Ну Корнелья ну и что. А что касается китайских хозяв,то они скоро будут у большинства клубов. Вернее одной половиной будут владеть кактарские шейхи,а второй китайские миллиардеры. А обижаются они потому не умеют достойно проигрывать. Да и если честно,буду рад если они вылетят из Примеры. Нафиг нужны такие команды-истерички. )
    Атлетико Мадрид
    Атлетико Мадрид
    сегодня в 06:21
    Набирает обороты как центрифуга!
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10
    сегодня в 06:20
    Что не говори, а Пике красавчик.
    Надеюсь ещё больше бомбанет у хейтеров.
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:01
    дело принципа, однако!
    Cympak-05
    Cympak-05
    сегодня в 05:45
    Объясните что плохого в этой Корнелии
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 05:11
    Как дети малые
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 04:38
    Нечем больше заняться?
    piercman
    piercman
    сегодня в 03:24
    как баба себя ведёт. и при чём тут китайские хозяева? логика, как у глушакова.
    Tysоn
    Tysоn
    сегодня в 02:26
    Балабол твитераст..
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 02:10
    Странно все это.
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