Конфликт между Пике и «Эспаньолом» набирает обороты

Защитник «Барселоны» Жерар Пике продолжает свой конфликт с «Эспаньолом».

После недавней дуэли с этим коллективом в Кубке страны центрбек назвал «Эспаньол» «командой из Корнельи» - пригорода Барселоны, где расположен стадион «попугаев». По этой причине руководство «Эспаньола» обиделось на Пике, обвинило его в ксенофобии и подготовило специальную жалобу в дисциплинарный комитет по борьбе с насилием.

А в воскресенье, после игры с «Эспаньолом» в чемпионате, Пике вновь подчеркнул, что считает этот клуб представителем Корнельи и не видит в таком заявлении ничего предосудительного.

«Я могу вновь повторить, что „Эспаньол“ - команда из Корнельи. Кроме того, у них китайские хозяева. И вообще я считаю проявлением неуважения то, что они жалуются на меня за то, что я говорю, что они из Корнельи, и при этом они не подают жалобу на своих фанатов, которые оскорбляют мою семью», - сказал Пике, объясняя жест в адрес трибун «Эспаньола»: после своего забитого мяча защитник приложил палец к губам, посоветовав фанатам заткнуться.