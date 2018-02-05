Кудряшов взыщет долг с «Ростова»

Защитник «Рубина» Федор Кудряшов подал иск о взыскании долгов со своего бывшего клуба «Ростов». Об этом сообщил председатель палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов:

«Факт подачи заявления подтверждаю. Детали слушания до оглашения решения сказать не могу. В случае, если палата примет сторону Кудряшова, возможно, „Ростову“ будет грозить санкция в виде запрета на регистрацию новых игроков до тех пор, пока решение палаты не будет исполнено. Но это в теории, окончательно всё будет известно только после решения палаты. Слушания состоятся в ближайшее время».

Ранее оборонец сравнил «Рубин» и «Ростов».