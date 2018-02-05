Кубок мира погостил в Киргизии

Кубок мира по футболу на несколько часов был доставлен в Киргизию.

«Кубок мира привезли в нашу столицу в рамках мирового турне, которое совершают представители ФИФА с этим трофеем перед предстоящим этим летом чемпионатом мира в России.

Поскольку из-за плохой погоды спецсамолет задержался, то в сам Бишкек кубок не привезли. Но в течение почти трех часов футбольные болельщики и любители спорта могли его увидеть в столичном аэропорту. После этого трофей был отправлен в столицу соседнего Таджикистана - город Душанбе», — сообщили в Федерации футбола страны.

Мировое турне трофея началось 22 января в Лондоне. До 30 апреля он побывает в 91 городе 51 страны мира.

13 февраля Кубок мира должен прибыть в Минск.