Конте: «Моё положение остаётся прежним. Я продолжаю вкладывать все силы в работу»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после разгромного поражения от «Уотфорда» (1:4) в 26-м туре АПЛ ответил на вопрос о своём будущем в лондонском клубе:

«Моё положение? Оно остаётся прежним. Я здесь, стараюсь работать и вкладывать в это всего себя целиком.

Давление? Какое давление? Что означает давление?

Я продолжаю трудиться, если этого достаточно – ладно. В противном случае клуб должен принять другое решение».