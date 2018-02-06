Черчесов: «В расширенном списке сборной более 70 человек»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что в расширенном списке сборной России значатся более 70 футболистов. При этом в перечне игроков нет полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина.

«В расширенном списке более 70 человек. Перед Новым годом позвонил Эдуард Безуглов (врач сборной России) и попросил составить максимальный список. Допинг-контролеры попросили фамилии игроков, которые потенциально могут оказаться в сборной, играть на чемпионате мира. И в этом списке должны присутствовать все 23 игрока, которые в итоге попадут в заявку на турнир. Но так как сегодня мы, по понятным причинам, не можем его назвать (ситуации бывают разные), занесли максимальное количество фамилий, потому что этих игроков должны контролировать.

Что касается Аршавина, то я его тоже считаю ярким футболистом. Буквально пару недель назад был в Лондоне, пообщался после матча с Венгером и тоже вспоминали Аршавина, причем и Венгер хорошим словом. Сегодня такая ситуация, что Аршавин играет в другой стране, в „Кайрате“. Я не разговаривал с ним, мимо проходил, когда он на поле тренировался, поэтому не удалось пообщаться. Но мы идем своим путем, который выбрали. И на сегодня Андрея там нет».