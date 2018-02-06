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Черчесов: «В расширенном списке сборной более 70 человек»

вчера, 13:30

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что в расширенном списке сборной России значатся более 70 футболистов. При этом в перечне игроков нет полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина.

«В расширенном списке более 70 человек. Перед Новым годом позвонил Эдуард Безуглов (врач сборной России) и попросил составить максимальный список. Допинг-контролеры попросили фамилии игроков, которые потенциально могут оказаться в сборной, играть на чемпионате мира. И в этом списке должны присутствовать все 23 игрока, которые в итоге попадут в заявку на турнир. Но так как сегодня мы, по понятным причинам, не можем его назвать (ситуации бывают разные), занесли максимальное количество фамилий, потому что этих игроков должны контролировать.

Что касается Аршавина, то я его тоже считаю ярким футболистом. Буквально пару недель назад был в Лондоне, пообщался после матча с Венгером и тоже вспоминали Аршавина, причем и Венгер хорошим словом. Сегодня такая ситуация, что Аршавин играет в другой стране, в „Кайрате“. Я не разговаривал с ним, мимо проходил, когда он на поле тренировался, поэтому не удалось пообщаться. Но мы идем своим путем, который выбрали. И на сегодня Андрея там нет».

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Все комментарии
Полевой Командир
Полевой Командир ответил KINGSof10
вчера в 21:06
KINGSof10:
в основном в Саранске..
ну, если так собирать... Можно Орлова с Ловчевым, Мостового, Аленичева... Бубна им в придачу.. Кержа с Аршавиным.. Тут можно составить такую сборную...
Agamaga
Agamaga
вчера в 20:38
Никчемных
AlexVargas
AlexVargas
вчера в 20:09
там пол фнл что ли?
Roman73
Roman73
вчера в 19:59
Когда же они будут наигрывать основу и к какому чемпионату ?
vistory
vistory
вчера в 19:36
Ужасный тренер, по-спартаковски не знающий, что ему делать.
Фата лист
Фата лист
вчера в 18:50
Не согласен с возмущениями, что много людей, на мой взгляд в расщиренном списке должно быть 200 человек (вся РФПЛ, некоторые футболисты ФНЛ и легионеры). Никого нельзя отцеплять заранее.
dargo
dargo
вчера в 18:15
Никто из этих 70 игроков и рядом с Аршавиным не стоит, жаль, что этот усатый, Андрея не видит в этом списке, а беда сборной в её тренере, этот бывший вратарь максимум на что способен - это работать учителем физкультуры в простой школе и не более того. Аршавин за тайм принес бы больше пользы сборной, чем все 10 игроков, которые будут выходить на игру, только Акинфеев игрок высокого уровня и способен выручать, но боюсь, что и он не спасет команду.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:58
Выходит, что в России все не так и плохо с футболом, раз удалось найти 70 футболистов) Да, не все из них играют в топ-клубах, но значит тренерский штаб будет брать не качеством, а количеством!
KINGSof10
KINGSof10 ответил Полевой Командир
вчера в 17:42
Полевой Командир:
он где столько футболистов с паспортами рф то нашел?
в основном в Саранске..
KINGSof10
KINGSof10
вчера в 17:41
мало, Карпена&Сo можно дозаявить, будет под 200
Полевой Командир
Полевой Командир
вчера в 16:46
он где столько футболистов с паспортами рф то нашел?
Sueverny
Sueverny
вчера в 16:36
70-т... Одуреть. На Ту-134 примерно столько мест. Вроде в составе правительственного парка есть такая машина до сих пор. Пора летать на более компактных. И быстрее и комфортней и есть надежда что не зря.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:22
Интересный у нас гл. тренер, просто диву даешься. По 3 кандидата на каждое место в команде - всего 33 человека, ладно - по четыре, всего 44. Но 70! Или он считает, что всю команду и запасных перед ЧМ подкосит диарея, и никто не сможет выйти на поле? Но и диарея продолжается неделю, а заявка подается минимум за месяц. Или человек считает, что за оставшееся до ЧМ время кто-то из "записных" запасных вдруг выдаст такую феерическую игру, что сразу выйдет в основе? Это же из области фантастики, г-н Черчесов. Еще раз убеждаюсь, что за громкими фразами тренера сборной не стоИт ничего, кроме пустословия.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 16:15
А Аршавин бы сборной не помешал...
eaguar
eaguar
вчера в 15:59
маловато нужно еще сотню внести в список
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 15:47
Чемпионат мира на носу а наш главный тренер о расширенном списке бормочит, давно надо было уже определиться и наигрывать основной состав, и сборную надо было готовить под каждую конкретную игру на чемпионате мира, соперники разные, стиль игры у сборных в нашей группе тоже у всех разный, чувствую, опозоримся мы, Черчесову, можно было бы доверить только тренировать вратарей сборной, но не саму сборную.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Sem25
вчера в 15:47
Sem25:
Узко ты мыслишь, как и совершенно о другом говоришь. Извини, не интересно стало с тобой сегодня общаться.
АНАЛОГИЧНО.
Sem25
Sem25 ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 15:42
Ангел неБесГрешен:
Расформировать Зенит? Или понаделать "частных" клубиков с финнами-наркошами в составах?
Узко ты мыслишь, как и совершенно о другом говоришь. Извини, не интересно стало с тобой сегодня общаться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Sem25
вчера в 15:34
Sem25:
Все беды с допингом совсем от другого - некоторого конфликта в Европе. Кто за политикой следит, все понимает про допинг, когда слышит того же Волкера(из недавнего):"Надо создать для России такие условия, чтобы она сама была заинтересована в разрешении этого конфликта". А футбол...к сожалению, некий Мутко орал на весь мир, что в нашем футболе 80% денег государственные... вот и получаем тотальную проверку. И получим. А что надо сделать, чтобы отстали, как думаешь?
Расформировать Зенит? Или понаделать "частных" клубиков с финнами-наркошами в составах?
Sem25
Sem25 ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 15:28
Ангел неБесГрешен:
Уважаемый, ты опять выводишь разговор на тему "частных" клубов с государственными спонсорами на грудях (Аэрофлот, Россети, ВТБ и прочие Лукойлы). А выпад про Газпром - это не намёк на то, что все беды с допингом от него? Если нет, тогда к чему он приплетен в эту тему? З.Ы. Добавлю, что в "частных" Спартаке и конюшне народ баловался бромантаном и кокаином...
Все беды с допингом совсем от другого - некоторого конфликта в Европе. Кто за политикой следит, все понимает про допинг, когда слышит того же Волкера(из недавнего):"Надо создать для России такие условия, чтобы она сама была заинтересована в разрешении этого конфликта". А футбол...к сожалению, некий Мутко орал на весь мир, что в нашем футболе 80% денег государственные... вот и получаем тотальную проверку.
И получим. А что надо сделать, чтобы отстали, как думаешь?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Sem25
вчера в 15:21
Sem25:
Отстранить от домашнего ЧМ нужно только сб. России. У нас же "гос. допинговая программа". Об этом даже здесь многие знают))) Одна незадача, Краснодар, Спартак, ЦСКА - частные клубы. Кстати, напомни, газпром - частная компания?
Уважаемый, ты опять выводишь разговор на тему "частных" клубов с государственными спонсорами на грудях (Аэрофлот, Россети, ВТБ и прочие Лукойлы).
А выпад про Газпром - это не намёк на то, что все беды с допингом от него?
Если нет, тогда к чему он приплетен в эту тему?
З.Ы. Добавлю, что в "частных" Спартаке и конюшне народ баловался бромантаном и кокаином...
13 RUS
13 RUS ответил MaxForCSKA
вчера в 15:20
MaxForCSKA:
теперь даже по ссылке нельзя на старый сайт зайти, думаю пора искать новый сайт
У меня просто с soccer.ru на старый заходит
13 RUS
13 RUS
вчера в 15:19
Сколько будет матчей с эксперементами?с 70 игроками
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил руна
вчера в 15:14
руна:
сборная исландии из проф игроков составлена!!!с кем то другими путаешь!!!
Вратарь-режиссёр, тренер-дантист. 10 фактов о сборной Исландии
Я не буду всю статью приводить. Сам найдешь. Я ж не Великолепный, чтоб копипастить))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:13
Уже достали со своим Допингом. Футбол России и ДОПИНГ просто не совместимы. Если бы жрали допинг всех порвали и даже сборную Гондураса.
руна
руна ответил AntiherQ1488
вчера в 15:12
AntiherQ1488:
В Исландии 300 тысяч человек населения. И там есть сборная. По Футболу. Из электриков, парикмахеров итд. И они играют. В России 140 млн. и играть не хотят. И не умеют. Может дело в отношении?
сборная исландии из проф игроков составлена!!!с кем то другими путаешь!!!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
вчера в 15:08
В Исландии 300 тысяч человек населения. И там есть сборная. По Футболу. Из электриков, парикмахеров итд. И они играют.
В России 140 млн. и играть не хотят. И не умеют. Может дело в отношении?
denmig
denmig
вчера в 14:55
Догоните до сотки - это будет около ведра мочи для допинг-тестов! отдайте им в жоропу - пусть запьются там!!!
MaxForCSKA
MaxForCSKA
вчера в 14:54
теперь даже по ссылке нельзя на старый сайт зайти, думаю пора искать новый сайт
Sem25
Sem25 ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 14:53
Ангел неБесГрешен:
Просто интересно, с другими сборными такая же канитель, нет?
Отстранить от домашнего ЧМ нужно только сб. России.
У нас же "гос. допинговая программа". Об этом даже здесь многие знают)))
Одна незадача, Краснодар, Спартак, ЦСКА - частные клубы.
Кстати, напомни, газпром - частная компания?
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