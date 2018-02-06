Роналдо: «Скоро Неймар выиграет „Золотой мяч“»

Бывший игрок мадридского «Реала» бразилец Роналдо выразил уверенность, что рано или поздно нападающий ПСЖ Неймар выиграет «Золотой мяч».

«У Неймара есть все, чтобы выиграть „Золотой мяч“. Он играет в замечательной команде, которая в нынешнем сезоне демонстрирует хороший футбол. Понятно, что он испытывает невероятное давление, но я уверен, он справится», - сказал Роналдо.

Напомним, что недавно Неймар отметил свое 26-летие.