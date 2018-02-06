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Роналдо: «Скоро Неймар выиграет „Золотой мяч“»

вчера, 21:09

Бывший игрок мадридского «Реала» бразилец Роналдо выразил уверенность, что рано или поздно нападающий ПСЖ Неймар выиграет «Золотой мяч».

«У Неймара есть все, чтобы выиграть „Золотой мяч“. Он играет в замечательной команде, которая в нынешнем сезоне демонстрирует хороший футбол. Понятно, что он испытывает невероятное давление, но я уверен, он справится», - сказал Роналдо.

Напомним, что недавно Неймар отметил свое 26-летие.

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN ответил cevin cigan
вчера в 23:20
cevin cigan:
Кто "дёрнет" Лигу Чемпионов,хорошо сыграет на ЧМ,тот и возьмёт ЗМ! Лига 1 не в счёт(как и Ла Лига-обожаемая барсуками!)
ну нгушка ведь мы же смотрим чемп Испании, а тебе что еще осталось смотреть глазенками
Killofwrath
Killofwrath ответил NGY
вчера в 22:09
NGY:
За 2015 год он уже должен был законно его получить, если бы не один чел, который его получил незаслуженно.
очень смешно, один чел из Реала получил 4 из 5 ЗМ незаслуженно.
NGY
NGY
вчера в 22:05
За 2015 год он уже должен был законно его получить, если бы не один чел, который его получил незаслуженно.
Сантус
Сантус
вчера в 21:41
Скоро-термин мутный....))
РОКЕР МУЗЫКАНТ
РОКЕР МУЗЫКАНТ ответил MIKITA463295
вчера в 21:37
MIKITA463295:
Конечно выграет если только проплатят...
скорее удавится, чем проплатит
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 21:35
Конечно выграет если только проплатят...
Faustello
Faustello
вчера в 21:23
BESTjuventus10
BESTjuventus10
вчера в 21:23
за то что выиграет чемпионат франции? смешно.
No problem
No problem
вчера в 21:19
Уж лучше в так.
Гном с Роналду ...ну не прет эта тема.Заезжая она.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 21:16
Кто "дёрнет" Лигу Чемпионов,хорошо сыграет на ЧМ,тот и возьмёт ЗМ! Лига 1 не в счёт(как и Ла Лига-обожаемая барсуками!)
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