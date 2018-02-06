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ЦСКА одержал крупную победу над «Эльче»

вчера, 21:50
ЭльчеЛоготип футбольный клуб Эльче0 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА одержал уверенную победу над «Эльче» в товарищеском матче.

«Эльче» - ЦСКА 0:3 (0:2)
Голы: Муса 22, Витиньо 40, Муса 61.

ЦСКА: Акинфеев (Помазун 46), Васин, В. Березуцкий, Вернблум (Игнашевич 46), Кучаев, Натхо, Фернандес, Головин (Гордюшенко 70), Дзагоев, Витиньо, Муса.
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

Напомним, что в прошлом контрольном поединке ЦСКА сыграл вничью с «Нордшелландом».

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Все комментарии
Jum13
Jum13 ответил Footbolista
сегодня в 01:07
Footbolista:
Это твои фантазии насчет нетрадиционного...так, что сам разбирайся...
Это так по-глушаковски - стрелки переводить. Молодец - настоящий спартач!
mangoх12
mangoх12 ответил RDeanW
сегодня в 00:44
RDeanW:
авторы голов цска! гордимся российской армией! ура!
и это говорит представитель народной команды ахахаххаа

Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:33
Муса молодец, так держать!
cpartak60
cpartak60
сегодня в 00:19
ну выиграли молодцы!вот так и в лиге европы!
Footbolista
Footbolista ответил Nikola45
сегодня в 00:13
Nikola45:
А что вы злитесь? )) Это старое название Спартака ))
Даже и не думал...
А у вас что старое, что новое...как можно было в честь фотоаппарата назваться не понимаю...))
Footbolista
Footbolista ответил Jum13
сегодня в 00:12
Jum13:
Это ты какой-то свой видосик с нетрадиционным сюда закинул
Это твои фантазии насчет нетрадиционного...так, что сам разбирайся...
Jum13
Jum13 ответил спартак 1987
сегодня в 00:08
спартак 1987:
С одним днищем 3:0 сыграли 12го декабря, с другим днищем 3:1 в ноябре😂🤣😄
    Jum13
    Jum13 ответил Footbolista
    сегодня в 00:06
    Footbolista:
    Это вы ассоциируете...ваши ассоциации мне не надо приписывать...
    Это ты какой-то свой видосик с нетрадиционным сюда закинул
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 00:04
    ЦСКА одержал крупную победу над «Эльче»
    «спартак» вылетел из Юношеской Лиги УЕФА
    Мелочь а приятно!😄😄😄
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 23:59
    Ай да Леннорыч....брависсимо....
    Англичане с носом....Муса дома....деньги за него в сейфе....)))
    Nikola45
    Nikola45 ответил Footbolista
    вчера в 23:57
    Footbolista:
    А ты, судя по апломбу олигарх-рабовладелец....))
    А что вы злитесь? )) Это старое название Спартака ))
    Nikola45
    Nikola45
    вчера в 23:56
    Мелочь но приятно )) Тут некоторые худшему клубу Китая проигрывают ))
    Великолепный
    Великолепный
    вчера в 23:50
    Великолепно сегодня размялись на Эльче с трешкой, не то что семинулевые четыре игры три поражения и ничья - позорище какое то!))
    korn3512
    korn3512 ответил Leha-ha50
    вчера в 23:43
    Ну Спартак если брать из тех же испанцев , недавно в еврокубках многократного победителя ЛЕ ушатал! А для того же Эльче вообще сравнение даже с Мордовией звучит как комплимент!)
    спартак 1987
    спартак 1987 ответил piercman
    вчера в 23:41
    С одним днищем 3:0 сыграли 12го декабря, с другим днищем 3:1 в ноябре😂🤣😄
    Footbolista
    Footbolista ответил Jum13
    вчера в 23:39
    Jum13:
    Это гомосек какой-то, а не Спартак. Но если вы себя с ним ассоциируете... )))
    Это вы ассоциируете...ваши ассоциации мне не надо приписывать...
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 23:36
    Муса по скорости просто Усейн Болт, не понимаю как он в Лестере не заиграл, тем более те матчи видел где он выходил на замену в лестере и просто рвал всю оборону соперника... че его загнобили там непонятно
    Footbolista
    Footbolista ответил Дед за ЦСКА
    вчера в 23:35
    Дед за ЦСКА:
    Из песни слов не выкинешь, раб и есть раб, кому нравится, кому нет.
    А чего за песня?....не "Интернационал" часом? Слова то не забыл, дедушка? ))
    ...Вставай проклятьем эаклеймённый, Весь мир голодных и рабов! Кипит наш разум возмущённый. И в смертный бой вести готов...и далее по тексту....
    Footbolista
    Footbolista ответил Красно Синий воин
    вчера в 23:32
    Красно Синий воин:
    раб он и в африке раб
    А ты, судя по апломбу олигарх-рабовладелец....))
    Jum13
    Jum13 ответил Footbolista
    вчера в 23:30
    Footbolista:
    https://www.youtube.com/watch?v=W70NYlIQ_2k&list=PLUkCDSnfItpihGyquo8RGCtaaT-ZP_e6H Вам и не знать, что Спартак в России всегда воспринимался как герой ( тем более в СССР)...
    Это гомосек какой-то, а не Спартак. Но если вы себя с ним ассоциируете... )))
    Jum13
    Jum13 ответил Шуnя771
    вчера в 23:30
    Шуnя771:
    Позорники...
    Ветка с миланской фанерой ниже
    stanichnik
    stanichnik ответил Шуnя771
    вчера в 23:29
    Шуnя771:
    Новость - кто то был динамовцем, стал лыжником...)))
    Не понял смысла твоей реплики.
    Самовлюблённый Конь
    Самовлюблённый Конь
    вчера в 23:28
    ещё не все спартачи вены вскрыли? от такого позора? казанский - отпевай!!!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответил Footbolista
    вчера в 23:17
    Footbolista:
    Не надо путать восставшего раба с покорным...
    раб он и в африке раб
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответил Шуnя771
    вчера в 23:16
    Шуnя771:
    Позорники...
    Знаем, знаем, Рейнгольд уже просвятил!
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 23:15
    Досвидос, расслабтесь)))
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 23:14
    Позорники...
    Footbolista
    Footbolista ответил Дед за ЦСКА
    вчера в 23:13
    Дед за ЦСКА:
    Из песни слов не выкинешь, раб и есть раб, кому нравится, кому нет.
    Уже ответил..
    Egorium
    Egorium
    вчера в 23:12
    У нас в футболе сразу видно кто готовится к сезону, а кто празднует промежуточное третье место.
    Footbolista
    Footbolista ответил Красно Синий воин
    вчера в 23:12
    Красно Синий воин:
    https://www.youtube.com/watch?v=T0Mjhi1lzv8
    Не надо путать восставшего раба с покорным...
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