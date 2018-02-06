ЦСКА одержал крупную победу над «Эльче»

ЦСКА одержал уверенную победу над «Эльче» в товарищеском матче.
«Эльче» - ЦСКА 0:3 (0:2)
Голы: Муса 22, Витиньо 40, Муса 61.
ЦСКА: Акинфеев (Помазун 46), Васин, В. Березуцкий, Вернблум (Игнашевич 46), Кучаев, Натхо, Фернандес, Головин (Гордюшенко 70), Дзагоев, Витиньо, Муса.
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.
Напомним, что в прошлом контрольном поединке ЦСКА сыграл вничью с «Нордшелландом».
Прекрасный вечер, ЦСКА победил, молодые спартачи влетели :)
Прекрасный вечер, ЦСКА победил, молодые спартачи влетели :)