«Зенит» объявил о переходе Шатова в «Краснодар»

«Зенит» подтвердил трансфер хавбека Олега Шатова в «Краснодар». Речь идет об аренде игрока до конца текущего сезона.
Шатов присоединится к своей новой команде в среду, 7 февраля.
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«Зенит» подтвердил трансфер хавбека Олега Шатова в «Краснодар». Речь идет об аренде игрока до конца текущего сезона.
Шатов присоединится к своей новой команде в среду, 7 февраля.
Работали до сего дня....
Удалил все...оставил ту что только что "spartach n1" выложил...работает...
Работали до сего дня....
Удалил все...оставил ту что только что "spartach n1" выложил...работает...
https://www.soccer.ru/?new_design=0
https://www.soccer.ru/?new_design=0
Ссылки есть ??
Ссылки есть ??
И только Зенит не знает меры в раздаче игроков в аренду .
И только Зенит не знает меры в раздаче игроков в аренду .
Часто талант не в гармонии с характером......
Олег был любимыи игроком Боаша но не нашёл взаимопонимания с Мирчей и Манчини........надеюсь с Шалимовым срастётся......
Не хотелось бы чтоб он пытался что то доказать в игре против Зенита.....мы и так знаем что он неплохой игрок...
А так удачи в Краснодаре.....
Часто талант не в гармонии с характером......
Олег был любимыи игроком Боаша но не нашёл взаимопонимания с Мирчей и Манчини........надеюсь с Шалимовым срастётся......
Не хотелось бы чтоб он пытался что то доказать в игре против Зенита.....мы и так знаем что он неплохой игрок...
А так удачи в Краснодаре.....
Признаю, комментарии питерских троллей на его счет весьма корректны.
Признаю, комментарии питерских троллей на его счет весьма корректны.
Олег, кажись, сдулся....
_________________________________________
Ты в своих мыслях разберись. Хотя, какие мысли у газпромовца, который к Зениту отношения не имеет???
Олег, кажись, сдулся....
_________________________________________
Ты в своих мыслях разберись. Хотя, какие мысли у газпромовца, который к Зениту отношения не имеет???
Луческу сильно подкосил парня, конечно.
Луческу сильно подкосил парня, конечно.
Хде же вы хде ... . Страна ждет‘с ....
Хде же вы хде ... . Страна ждет‘с ....