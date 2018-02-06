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«Зенит» объявил о переходе Шатова в «Краснодар»

вчера, 22:20

«Зенит» подтвердил трансфер хавбека Олега Шатова в «Краснодар». Речь идет об аренде игрока до конца текущего сезона.

Шатов присоединится к своей новой команде в среду, 7 февраля.

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Все комментарии
fcspartak
fcspartak ответил Jeck Denielse
сегодня в 01:05
Jeck Denielse:
Спасибо....
Эта и была основной всегда. У вас випки, пишите, требуйте старый сайт оставить
борька
борька
сегодня в 00:53
Наконец решили! Удачи!
gracie
gracie ответил Октябрь 1917
сегодня в 00:38
Шалимов спартаковец и всем обязан руклводству этого клуба и даже работой в Краснодаре.Похоже хозяин Краснодара и хозяин Спартака имеют м
vistory
vistory
сегодня в 00:36
Флаг ему в руки.
spartach n1
spartach n1 ответил fcspartak
сегодня в 00:15
fcspartak:
А ты по какой зайти пытался? Были альтернативые варианты входа?
Была такая же но сегодня перестала работать,как вариант вбиваешь в поисковик старый соккер и тоже выдаёт нужный вариант,или ещё по старым комментам своим войти .
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил fcspartak
сегодня в 00:09
fcspartak:
А ты по какой зайти пытался? Были альтернативые варианты входа?
Было несколько....
Работали до сего дня....
Удалил все...оставил ту что только что "spartach n1" выложил...работает...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил spartach n1
сегодня в 00:03
spartach n1:
Держи эта у меня работает https://www.soccer.ru/?new_design=0
Спасибо....
fcspartak
fcspartak ответил Jeck Denielse
сегодня в 00:03
Jeck Denielse:
Кстати......что там со старым сайтом....не могу зайти....саботаж??? Ссылки есть ??
А ты по какой зайти пытался? Были альтернативые варианты входа?
spartach n1
spartach n1 ответил Jeck Denielse
вчера в 23:51
Jeck Denielse:
Кстати......что там со старым сайтом....не могу зайти....саботаж??? Ссылки есть ??
Держи эта у меня работает

https://www.soccer.ru/?new_design=0
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:42
Кстати......что там со старым сайтом....не могу зайти....саботаж???
Ссылки есть ??
eaguar
eaguar
вчера в 23:42
Каждый клуб усиляется в меру своих финансовых возможностей .
И только Зенит не знает меры в раздаче игроков в аренду .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:40
Думаю всё происходящее сейчас с Шатовым - из области психологии.......
Часто талант не в гармонии с характером......

Олег был любимыи игроком Боаша но не нашёл взаимопонимания с Мирчей и Манчини........надеюсь с Шалимовым срастётся......

Не хотелось бы чтоб он пытался что то доказать в игре против Зенита.....мы и так знаем что он неплохой игрок...

А так удачи в Краснодаре.....
MALOVAR
MALOVAR ответил piercman
вчера в 23:40
1-4 дома ,кто там нас обгонять собрался?)))
Sem25
Sem25 ответил Doping87
вчера в 23:19
Doping87:
Желаю Олегу успехов в на новом месте.
Средний он игрок. Тот игрок с которым сб. России опустилась в шестой десяток рейтинга ФИФА. Но дело в другом. Для СПБ он был иконой стиля.
Признаю, комментарии питерских троллей на его счет весьма корректны.
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил spartach n1
вчера в 23:18
spartach n1:
Наконец то вырвался из этого серпентария !
Не вырвался. Твой сородич написал, что всего лишь аренда и он еще вернется))
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил LOpp
вчера в 23:16
LOpp:
всего лишь аренда, он еще вернется, как и Дзюба.
И к чему ты это написал?? Если Олег вернется, буду рад.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:16
Усиление для быков...
Doping87
Doping87
вчера в 23:15
Желаю Олегу успехов в на новом месте.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 23:14
Шатову удачи Краснодаре ! Олегу нужную форму набрать и большей мяча забывать. Время покажет какой он игрок для сб России чм .
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 23:14
Суть РФПЛ - купить иностранца, пускать по арендам отечественных, тем самым наносим ущерб футболу в стране, и зачем вообще тратить деньги на развитие, если пользы нет? Столько денег впустую идут, можно же распределить на другие виды спорта, которые у нас идут хорошо..
Гойло и Каккоев
Гойло и Каккоев ответил spartach n1
вчера в 23:13
spartach n1:
Наконец то вырвался из этого серпентария !
Там бакланарий. а не серпентарий
Sem25
Sem25 ответил andre_can
вчера в 23:13
andre_can:
удачи Олегу!
andre_can 01 февраля в 19:22
Олег, кажись, сдулся....
_________________________________________

Ты в своих мыслях разберись. Хотя, какие мысли у газпромовца, который к Зениту отношения не имеет???
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 23:08
хорошего игрока Зенит отдал в аренду
piercman
piercman
вчера в 23:04
хана спартаку! теперь краснодар спокойно его обгонит!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:03
"Краснодар" сейчас представляет собой весьма грозную силе, но квалификация Шалимова вызывает большое сомнение. Буду очень рад, если ошибаюсь.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 22:55
Надеюсь взбодрится и вернётся в Зенит с новыми силами.
Луческу сильно подкосил парня, конечно.
Хороший Малый
Хороший Малый
вчера в 22:52
Удачи в Краснодаре,ждем обратно в Зенит.
eaguar
eaguar
вчера в 22:50
Деньги халявные , в аренду раздатые ...
Хде же вы хде ... . Страна ждет‘с ....
cska plus
cska plus
вчера в 22:47
Быки стали сильнее.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:37
Удачи и скорейшего восстановления и помощи новому клубу и Сборной.
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