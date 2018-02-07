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Мутко порадовал переход Шатова в «Краснодар»

вчера, 21:10

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов проведет в «Краснодаре» остаток сезона, тогда как ожидалось, что игроку придется продолжить карьеру во второй команде «сине-бело-голубых». Вице-премьера РФ Виталия Мутко порадовал тот факт, что именитые российские игроки получают новые шансы: 

«И Шатов, и Артем Дзюба в расширенном списке игроков сборной России, это интересные игроки. Олег играл на высоком уровне, но сейчас главное, чтобы у него была практика. К сожалению, у нас порой бывает, что футболист получил контракт и довольствуется вопросом получения денег. Здесь же надо играть, я считаю, что Олег еще не реализовал себя в футболе, „Краснодар“ - прекрасный клуб, с конкуренцией в средней линии.

Для нас хорошо, чтобы парни играли, для этого мы строим всю политику РФС: защищаем наших доморощенных игроков, россиян, защищаем свой рынок. Конечно, они должны выдерживать конкурентную среду среди российских игроков, это их задача.

Вообще в российском футболе в средней линии очень много хороших ребят: Алексей и Антон Миранчуки, Александр Головин, Алан Дзагоев. Если Шатов усилит конкуренцию, мы будем только рады».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 00:05
Чё это мутко радуется, может откат получил за этот переход.
нечитайло
нечитайло
вчера в 22:00
к чм нужно собраться
Faustello
Faustello
вчера в 21:53
О май харц...
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
вчера в 21:19
А меня порадовал-бы переход Мутко чем дальше-тем лучше .
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:18
Не знаю от кого ты защищаешь российских игроков - всем ясно что защищать их надо от "Зенита"...
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 21:15
А еще Мутко рад за тех кто поехал на Олимпиаду.
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