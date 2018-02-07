Мутко порадовал переход Шатова в «Краснодар»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов проведет в «Краснодаре» остаток сезона, тогда как ожидалось, что игроку придется продолжить карьеру во второй команде «сине-бело-голубых». Вице-премьера РФ Виталия Мутко порадовал тот факт, что именитые российские игроки получают новые шансы:

«И Шатов, и Артем Дзюба в расширенном списке игроков сборной России, это интересные игроки. Олег играл на высоком уровне, но сейчас главное, чтобы у него была практика. К сожалению, у нас порой бывает, что футболист получил контракт и довольствуется вопросом получения денег. Здесь же надо играть, я считаю, что Олег еще не реализовал себя в футболе, „Краснодар“ - прекрасный клуб, с конкуренцией в средней линии.

Для нас хорошо, чтобы парни играли, для этого мы строим всю политику РФС: защищаем наших доморощенных игроков, россиян, защищаем свой рынок. Конечно, они должны выдерживать конкурентную среду среди российских игроков, это их задача.

Вообще в российском футболе в средней линии очень много хороших ребят: Алексей и Антон Миранчуки, Александр Головин, Алан Дзагоев. Если Шатов усилит конкуренцию, мы будем только рады».