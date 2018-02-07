«Витесс» оштрафовал игрока, схватившего соперника за пах

Защитник «Витесса» Мэтт Миазга был оштрафован своим клубом за то, что в одном из недавних матчей схватил оппонента за пах. Инцидент случился 20 января в игре с «Херенвеном» - пострадавшим оказался защитник Дензел Думфрис.

Примечательно, что в этом же матче Думфрису досталось еще и от Тима Матавжа, который ударил оборонца локтем. «Витесс» оштрафовал и Матавжа, которому также выписал 4-матчевую дисквалификацию дисциплинарный комитет Эредивизие.

Решение оштрафовать Миазгу и Матавжа в «Витессе» объяснили тем, что поведение футболистов было неподобающим и они нарушили кодекс фэйр-плей, который существует в клубе.

Напомним, что Миазга играет за «Витесс» на правах аренды - контракт игрока принадлежит «Челси».