  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Кубок Либертадорес
  • Франция. Кубок
  • Аргентина. Примера
  • Катар. Старс Лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Испания. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Видеотон (Секешфехервар)Видеотон---

«Витесс» оштрафовал игрока, схватившего соперника за пах

вчера, 21:52
ВитессЛоготип футбольный клуб Витесс (Арнем)1 : 1Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвенМатч завершен

Защитник «Витесса» Мэтт Миазга был оштрафован своим клубом за то, что в одном из недавних матчей схватил оппонента за пах. Инцидент случился 20 января в игре с «Херенвеном» - пострадавшим оказался защитник Дензел Думфрис.

Примечательно, что в этом же матче Думфрису досталось еще и от Тима Матавжа, который ударил оборонца локтем. «Витесс» оштрафовал и Матавжа, которому также выписал 4-матчевую дисквалификацию дисциплинарный комитет Эредивизие.

Решение оштрафовать Миазгу и Матавжа в «Витессе» объяснили тем, что поведение футболистов было неподобающим и они нарушили кодекс фэйр-плей, который существует в клубе.

Напомним, что Миазга играет за «Витесс» на правах аренды - контракт игрока принадлежит «Челси».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Маццарри получил два матча дисквалификации
06 февраля 2
УЕФА 22 февраля рассмотрит дело игрока «молодежки» «Спартака» Миронова
06 февраля 15
Дини грозит до 4-х матчей бана за демонстрацию средних пальцев
06 февраля 16
Дисквалификация Карвахаля на 1-й матч с ПСЖ осталась в силе
06 февраля 18
Игрока «Хапоэля» дисквалифицировали на 8 месяцев за допинг
02 февраля 2
Защитник «Вест Хэма» дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в игрока
29 января 18
Обсудить
Все комментарии
311
311
вчера в 22:58
Продать срочно этого дезеува!)
VIPded
VIPded
вчера в 22:27
А может это любовь? Тем более дело в стране тюльпанов...)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100