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Маммана: «Справиться с Адриано и Смоловым непросто, но лучший в России – Кокорин»

сегодня, 01:47

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана поделился мнением о сильнейших форвардах РФПЛ:

«Для меня лучший нападающий в России – Кокорин, и я рад, что мне приходится играть против него только на тренировках. Но есть ещё два человека, справиться с которыми непросто: Смолов из „Краснодара“ и спартаковец Луис Адриано. Это опытные и умелые форварды, всегда доставляющие много хлопот.

Самый безумный в плане жёсткости игры – это Заболотный. Когда мы играли против „Тосно“, мне от него столько раз доставалось по ногам, не сосчитать! Он очень сильный, рослый и быстрый. Классно, что теперь Антон выступает за нас – нам не хватало такого игрока».

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Все комментарии
mikysss
mikysss
сегодня в 09:31
Интересно сколько его пытали чтоб он про кококорина такое сказал?)))
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 08:18
Кокоша лучший. У него же 61олет.....
cska plus
cska plus
сегодня в 03:53
Да, на сегодня Кокоша лучший.
котлина брат
котлина брат
сегодня в 03:16
А что по этому поводу скажет Паппана Кокорина？
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 02:16
Не слишком уж свою опу бережёт сей сабж? Уж слишком радуется, что ему не играть против Кокоши и Заболотного. Ничего, у нас и другие есть неподарки, ещё отгребёшь ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 01:55
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