Маммана: «Справиться с Адриано и Смоловым непросто, но лучший в России – Кокорин»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана поделился мнением о сильнейших форвардах РФПЛ:

«Для меня лучший нападающий в России – Кокорин, и я рад, что мне приходится играть против него только на тренировках. Но есть ещё два человека, справиться с которыми непросто: Смолов из „Краснодара“ и спартаковец Луис Адриано. Это опытные и умелые форварды, всегда доставляющие много хлопот.

Самый безумный в плане жёсткости игры – это Заболотный. Когда мы играли против „Тосно“, мне от него столько раз доставалось по ногам, не сосчитать! Он очень сильный, рослый и быстрый. Классно, что теперь Антон выступает за нас – нам не хватало такого игрока».