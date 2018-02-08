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Ковач: «Вижу, что у „Спартака“ очень хорошие игроки. Высокий уровень!»

сегодня, 04:39
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)СпартаМатч завершен

Экс-игрок «Спартака», ныне ассистент главного тренера «Спарты» Радослав Ковач дал комментарий после товарищеской встречи между командами. Напомним, матч закончился победой российского клуба со счётом 2:1.

«„Спартак“ понравился. В прошлом году взял чемпионство. Наконец-то! После 16 лет без побед, правильно? Знаю. Очень был рад. За команду, за болельщиков. Вижу, что у „Спартака“ очень хорошие игроки. Высокий уровень!

Остались ли знакомые? Ох. Пришёл перед матчем. Говорю: „Спартак“ Москва, давно не виделись, хочу поговорить с ребятами". Но кто остался? Александр Самедов. Сашка. И Жора (Прим. – Георгий Чавдарь, начальник команды). Два остались. Плакать захотелось. Никого больше! (смеётся). А, ещё Ананидзе. Он тогда совсем маленький был».

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
сегодня в 12:53
А Салах другого мнения!))
Александр Северный
Александр Северный
сегодня в 11:06
Лукавил Ковач, не хотел обижать пупсиков.
denmig
denmig
сегодня в 09:41
Такое ощущение возникает, что ковач вообще этого не говорил!
311
311
сегодня в 09:09
Да как он смеет называть Джано по фамилии?)
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 08:49
Так, как Спартак, у нас не играет никто. Иногда это выходит боком, но такова цена. Все, за что я полюбил футбол, есть в современном Спартаке. Стеночки, забегания, пасы пятками. Первый гол вчера - просто вау.
Любите красивый футбол.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 08:00
С победой Спартак .
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 07:28
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 04:52
    Удачи КБ!
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 04:43
    Рано еще говорить, подождем официальных игр.
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