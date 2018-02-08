Ковач: «Вижу, что у „Спартака“ очень хорошие игроки. Высокий уровень!»

Экс-игрок «Спартака», ныне ассистент главного тренера «Спарты» Радослав Ковач дал комментарий после товарищеской встречи между командами. Напомним, матч закончился победой российского клуба со счётом 2:1.

«„Спартак“ понравился. В прошлом году взял чемпионство. Наконец-то! После 16 лет без побед, правильно? Знаю. Очень был рад. За команду, за болельщиков. Вижу, что у „Спартака“ очень хорошие игроки. Высокий уровень!

Остались ли знакомые? Ох. Пришёл перед матчем. Говорю: „Спартак“ Москва, давно не виделись, хочу поговорить с ребятами". Но кто остался? Александр Самедов. Сашка. И Жора (Прим. – Георгий Чавдарь, начальник команды). Два остались. Плакать захотелось. Никого больше! (смеётся). А, ещё Ананидзе. Он тогда совсем маленький был».