Салах: «Я любил „Ливерпуль“ и хотел играть за него с детства»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах признался, что, ещё будучи ребёнком, болел за «мерсисайдцев»:
«С самых малых лет я являлся поклонником „Ливерпуля“. Это был мой любимый клуб. Он нравился мне с детства, и я уже тогда хотел играть за эту команду. Я знал историю клуба. Как только у меня появился шанс выступать за него, я должен был им воспользоваться».
Напомним, Салах является одной из трансферных целей «Реала», который попробует подписать игрока сборной Египта этим летом.
«С самых малых лет я являлся поклонником „Реал“. Это был мой любимый клуб. Он нравился мне с детства, и я уже тогда хотел играть за эту команду.»
Ладно, шучу, пусть за "Ливерпуль" лучше играет. Обойдется "Реал".
«С самых малых лет я являлся поклонником „Реал“. Это был мой любимый клуб. Он нравился мне с детства, и я уже тогда хотел играть за эту команду.»
Ладно, шучу, пусть за "Ливерпуль" лучше играет. Обойдется "Реал".
Коутиньо вон легендой Ливерпуля хотел стать, а продался лживым каталонцам.
Это вполне себе привычное для футбола дело.
Коутиньо вон легендой Ливерпуля хотел стать, а продался лживым каталонцам.
Это вполне себе привычное для футбола дело.