Салах: «Я любил „Ливерпуль“ и хотел играть за него с детства»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах признался, что, ещё будучи ребёнком, болел за «мерсисайдцев»:

«С самых малых лет я являлся поклонником „Ливерпуля“. Это был мой любимый клуб. Он нравился мне с детства, и я уже тогда хотел играть за эту команду. Я знал историю клуба. Как только у меня появился шанс выступать за него, я должен был им воспользоваться».

Напомним, Салах является одной из трансферных целей «Реала», который попробует подписать игрока сборной Египта этим летом.