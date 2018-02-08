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Салах: «Я любил „Ливерпуль“ и хотел играть за него с детства»

сегодня, 07:23

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах признался, что, ещё будучи ребёнком, болел за «мерсисайдцев»:

«С самых малых лет я являлся поклонником „Ливерпуля“. Это был мой любимый клуб. Он нравился мне с детства, и я уже тогда хотел играть за эту команду. Я знал историю клуба. Как только у меня появился шанс выступать за него, я должен был им воспользоваться».

Напомним, Салах является одной из трансферных целей «Реала», который попробует подписать игрока сборной Египта этим летом.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 11:08
так вот почему ты в Роме особо не напрягался, ждал свой час!)) а если серьезно, то Салах отличное приобретение красных, Успехов и Удачи с легендарным Ливерпулем!
kust07
kust07
сегодня в 11:05
А скоро мы услышим слова...Я любил Ливерпуль с детства,но мое сердце принадлежит Реалу....
grafff
grafff
сегодня в 10:56
Все ттак говорят,пока в другой клуб не перейдут
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:06
Через полгода на всех мониторах страны:

«С самых малых лет я являлся поклонником „Реал“. Это был мой любимый клуб. Он нравился мне с детства, и я уже тогда хотел играть за эту команду.»

Ладно, шучу, пусть за "Ливерпуль" лучше играет. Обойдется "Реал".
cevin cigan
cevin cigan ответил Mr_Tim
сегодня в 08:54
Mr_Tim:
Вот за такие слова если правда, то должен до конца карьеры в Ливере отыграть!
...."должен до конца карьеры за Ливер играть!"....зачем молодого,талантливого парня так проклинать?
13 RUS
13 RUS
сегодня в 08:41
Возможно это мечта его детства когда красные трофеи выигрывали,сейчас с таким ливером хоть что то бы выиграть.
cska plus
cska plus
сегодня в 08:29
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 08:15
    Ну прям как газпром-мечты сбываются
    Майкл59ru
    Майкл59ru ответил Legendary Liverpool
    сегодня в 08:06
    Legendary Liverpool:
    Или скажет например, что Ливерпуль он любил с детства, а Реал команда его мечты.
    Или скажет что в Ливерпуль он пришел по ошибке,просто в то время ещё читать не умел и думал что играет за Реал )
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 08:02
    Когда будет уходить посмотрим что он скажет
    Kurtd
    Kurtd
    сегодня в 07:56
    Ну раз сам так сказал - будет что предъявить фанатам в случае желания уйти в условный Реал.
    Коутиньо вон легендой Ливерпуля хотел стать, а продался лживым каталонцам.
    Это вполне себе привычное для футбола дело.
    Legendary Liverpool
    Legendary Liverpool ответил Майкл59ru
    сегодня в 07:50
    Майкл59ru:
    А когда перейдёт в Реал будет говорить что с детства любил именно Реал и только за него мечтал играть. Видали мы таких псевдопоклонников которые только за деньги эмблему целуют Бэйл,Неймар,Санчес... )
    Или скажет например, что Ливерпуль он любил с детства, а Реал команда его мечты.
    Legendary Liverpool
    Legendary Liverpool
    сегодня в 07:47
    Посмотрим на его поведение в летние трансферное окно.
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 07:34
    А когда перейдёт в Реал будет говорить что с детства любил именно Реал и только за него мечтал играть. Видали мы таких псевдопоклонников которые только за деньги эмблему целуют Бэйл,Неймар,Санчес... )
    Mr_Tim
    Mr_Tim
    сегодня в 07:32
    Вот за такие слова если правда, то должен до конца карьеры в Ливере отыграть!
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 07:30
    Шикарный трансфер ливера
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