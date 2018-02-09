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Эмери: «ПСЖ верит в себя и в свою способность выигрывать такие матчи, как с „Реалом“»

сегодня, 07:09
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен14.02.2018 в 22:45 Не начался

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала»:

«Мы будем находиться в центре внимания и очень рады такой возможности. Это противостояние могло быть финалом между двумя командами, чьи футболисты обладают высоким мастерством и незаурядным талантом. Это будет превосходное зрелище для нейтральных болельщиков.

ПСЖ верит в себя и в свою способность быть готовыми к таким матчам и побеждать в них.

Мы не вешаем на свою игру какие-нибудь ярлыки. С точки зрения её стиля, мы стремимся забивать много голов, хорошо обороняться и найти лучший способ для победы. Мы делаем 700-800 передач за матч – это один из лучших показателей в Европе, однако об этом никто не говорит. Но это даже хорошо».

Напомним, «Реалу» не удалось добиться отмены дисквалификации своего защитника Дани Карвахаля на первый матч против ПСЖ.

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Все комментарии
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 12:56
Вперед ногами разнесут мешковину. Реал понимает ответственность матча и не упустит возможность на единственный трофей,опыт не позволит
NOVA
NOVA
сегодня в 12:10
посмотрим как Реал спустит вас с небес!!! Чемпионы должны доказать игрой кто Лучший!!! надеюсь так оно и будет, удачи Великому Реалу, чего по ходу сезона так не хватает!!!
амурец
амурец
сегодня в 11:04
да пускай верит, дальше то пойдёт Реал
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 10:53
похоже после матчей ПСЖ и Реала один из тренеров уйдет в отставку
Real Madrid_Cristiano Ronaldo
Real Madrid_Cristiano Ronaldo
сегодня в 09:35
"Мы делаем 700-800 передач за матч – это один из лучших показателей в Европе"- Не ожидал таких слов то Эмери... Против кого они 700 передач делают за матч?! Против Барсы что-ли? Вот именно, против всяких Дижонов и Тулуз... Вы поймите,Реал не позволит такого сделать,тем более в важной игре на своем поле...
Вперед,Мадрид!)
нечитайло
нечитайло
сегодня в 09:07
Все хотят ,но все могут
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 08:32
Надо Эмери Неймара в запасе оставить,а то сольёт игру. Он играть будет уже с готовым контрактом в кармане после игры первый побежит шкафчик в реаловской раздевалке занимать )
Тysоn
Тysоn
сегодня в 08:04
Реал не барса,чтоб влетать вам 4-0,а потом со своим судейским корпусом камбэк устраивать..Реал победит и уверено )
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:36
Если тренеришка не начудит, то псж легко пройдет реал
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