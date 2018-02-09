Эмери: «ПСЖ верит в себя и в свою способность выигрывать такие матчи, как с „Реалом“»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала»:

«Мы будем находиться в центре внимания и очень рады такой возможности. Это противостояние могло быть финалом между двумя командами, чьи футболисты обладают высоким мастерством и незаурядным талантом. Это будет превосходное зрелище для нейтральных болельщиков.

ПСЖ верит в себя и в свою способность быть готовыми к таким матчам и побеждать в них.

Мы не вешаем на свою игру какие-нибудь ярлыки. С точки зрения её стиля, мы стремимся забивать много голов, хорошо обороняться и найти лучший способ для победы. Мы делаем 700-800 передач за матч – это один из лучших показателей в Европе, однако об этом никто не говорит. Но это даже хорошо».

Напомним, «Реалу» не удалось добиться отмены дисквалификации своего защитника Дани Карвахаля на первый матч против ПСЖ.