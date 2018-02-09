  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 22 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбургФонбет1.653.755.35
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.444.557
Италия. Серия А 2017/2018, 24 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет4.83.51.88
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет---
Франция. Лига 1 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсельФонбет3.953.551.9

«Барселона» вышла в финал Кубка Испании в пятый раз подряд

сегодня, 09:04

«Барселона», накануне в двухматчевом противостоянии одолев «Валенсию», вышла в финал Кубка Испании в пятый раз подряд. 

Кроме того, у каталонцев есть шанс выиграть трофей четыре раза кряду, чего еще не случалось в истории «блаугранас». В 50-х годах они были близки к такому результату, но после трех триумфов «Барселона» проиграла в четвертом финале всё той же «Валенсии» (0:3).

Для болельщиков «сине-гранатовых» четвертая победа в Кубке - дело чести, потому что пока это удавалось сделать только «Реалу» (1905-1908) и «Атлетику» (1930-1933), которые наряду с «Барселоной» единственные, кто не вылетал из высшей лиги чемпионата Испании.

В решающем матче «Барселона» сыграет с «Севильей».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Харри Кейн забил 100-й гол в Премьер-Лиге
04 февраля 11
Вальверде побил рекорд Гвардиолы по беспроигрышной серии «Барселоны» в Примере
04 февраля 27
Сыгран 10 000-й матч в истории АПЛ
04 февраля 3
Гол в ворота «Леванте» приблизил Рамоса к рекорду Йерро
04 февраля 5
Де Хеа проводит 300-й матч за «Манчестер Юнайтед»
03 февраля 13
Самые быстрые голы в истории АПЛ
01 февраляDuran Duran в блоге "Соккер" Хронограф4
Обсудить
Все комментарии
Gallardo10
Gallardo10
сегодня в 12:59
у кого то хорошенько подгорает одно место ! ))))))
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 12:53
Это их любимый и единственный трофей.))))))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:31
Кубок и чемпионат выиграют, еще бы Лигу Чемпионов...
NOVA
NOVA
сегодня в 12:11
надеюсь сева даст бой!!! а то матч будет не интересным!!! да и не надо чтоб всякая Каталонияа приближалась к рекордам Великих команд!!!
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 11:16
Победы Барсе.
Vane4ek
Vane4ek
сегодня в 10:59
Если Монтеллу не уволят, то с такой Севильей никаких проблем не будет!)
loko7
loko7
сегодня в 10:08
Жаль что Валенсия не смогла навязать борьбу Барсе, а может у нее и желания не было ее навязывать.
drug01
drug01
сегодня в 10:01
Удачи в финале!!!!
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 09:58
Сантьяго Бернабэу пятый год подряд будет реконструирован в конце мая
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 09:24
Куда денутся,выиграют. Они же не реал какой нибудь,чтобы сливаться середнячкам. Барса соберёт все возможные трофеи в этом сезоне,к гадалке не ходи )
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 09:05
Барселону судьи вывели за ручку в пятый финал подряд. Аха-ха)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100