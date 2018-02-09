«Барселона» вышла в финал Кубка Испании в пятый раз подряд

«Барселона», накануне в двухматчевом противостоянии одолев «Валенсию», вышла в финал Кубка Испании в пятый раз подряд.

Кроме того, у каталонцев есть шанс выиграть трофей четыре раза кряду, чего еще не случалось в истории «блаугранас». В 50-х годах они были близки к такому результату, но после трех триумфов «Барселона» проиграла в четвертом финале всё той же «Валенсии» (0:3).

Для болельщиков «сине-гранатовых» четвертая победа в Кубке - дело чести, потому что пока это удавалось сделать только «Реалу» (1905-1908) и «Атлетику» (1930-1933), которые наряду с «Барселоной» единственные, кто не вылетал из высшей лиги чемпионата Испании.

В решающем матче «Барселона» сыграет с «Севильей».