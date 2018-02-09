Песков подтвердил, что Путин 12 февраля встретится с Инфантино

Президент РФ Владимир Путин 12 февраля в Сочи встретится с главой ФИФА Джанни Инфантино. Эту информацию, которую ранее озвучил вице-премьер РФ Виталий Мутко, уже подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На встрече стороны планируют обсудить вопросы подготовки к ЧМ-2018.
Чемпионат мира пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут 12 стадионов страны.
Поглядим под что его заточит наш папа Карло. Аха-ха)
Поглядим под что его заточит наш папа Карло. Аха-ха)
А ПРОМЕС С ДЖИКИЕЙ.
А ПРОМЕС С ДЖИКИЕЙ.