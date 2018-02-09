Песков подтвердил, что Путин 12 февраля встретится с Инфантино

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналФонбет1.953.73.65
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиФонбет1.26.912.2
Германия. Бундеслига 2017/2018, 22 тур1X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбургФонбет1.355.18.3
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)ГертаФонбет1.54.456
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Фонбет1.255.911
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесФонбет1.653.755.4
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико МФонбет6.43.851.56
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадФонбет1.247.39.1
Италия. Серия А 2017/2018, 24 тур1X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ -:- Логотип футбольный клуб МиланМиланФонбет53.61.72
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоФонбет1.653.955.1
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош---
Франция. Лига 1 2017/2018, 25 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет15.56.751.18
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнжеАнже -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонакоФонбет3.253.252.25

Песков подтвердил, что Путин 12 февраля встретится с Инфантино

вчера, 14:30

Президент РФ Владимир Путин 12 февраля в Сочи встретится с главой ФИФА Джанни Инфантино. Эту информацию, которую ранее озвучил вице-премьер РФ Виталий Мутко, уже подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На встрече стороны планируют обсудить вопросы подготовки к ЧМ-2018.

Чемпионат мира пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут 12 стадионов страны.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ФИФА увеличит предварительную заявку на ЧМ-2018 с 30 до 35 человек
08 февраля 1
ФИФА рассмотрит жалобу РФС на Федерацию футбола Норвегии
08 февраля 39
В ФИФА возмущены туалетами на российских стадионах
02 февраля 67
В США начато антикоррупционное расследование в отношении ФИФА и МОК
01 февраля 246
«Рубин»: «В клуб не поступали официальные запросы от ФИФА по Камболову»
30 января 18
ФИФА начала расследование в отношении Камболова
30 января 14
Обсудить
Все комментарии
azures
azures
вчера в 23:11
Будут решать что дальше делать со спартаком, который проигрывает 7-0 в ЛЧ.
denmig
denmig
вчера в 18:19
Ну вот зачем Нам всем здесь эта никчемная политинформация?
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 15:32
Инфатино-Буратино.
Поглядим под что его заточит наш папа Карло. Аха-ха)
spartach n1
spartach n1 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
вчера в 15:17
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ФЕДУН ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ГЛУШАКОВ 14 ФЕВРАЛЯ ВСТРЕТИТСЯ С ДЕЗУВОМ, А ПРОМЕС С ДЖИКИЕЙ.
Не волнуйся,твой парень не оставит тебя без подарка !)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
вчера в 15:08
ФЕДУН ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ГЛУШАКОВ 14 ФЕВРАЛЯ ВСТРЕТИТСЯ С ДЕЗУВОМ,
А ПРОМЕС С ДЖИКИЕЙ.
руна
руна
вчера в 14:58
ну раз личные усы путины подтвердили,значит так и будет!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:33
Инфантино естественно будет клясться в вечной любви к российскому футболу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100