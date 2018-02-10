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Экс-игрок «Ливерпуля» засветился в секс-шоу жены

сегодня, 09:07

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джермэйн Пеннант, который в настоящее время выступает за «Биллерикэй Таун» из 7 дивизиона английских лиг, запятнал свою репутацию в глазах ряда болельщиков.

35-летний хавбек женат на Элис Гудвин, которая зарабатывает на жизнь удаленной работой с клиентами на сайтах интимного характера. Минута ее услуг стоит 6 фунтов. В одной из сессий Гудвин решил поучаствовать и Пеннант. Сообщается, что клиент по ту сторону экрана вычислил футболиста по отличительной татуировке на правой руке, которая попала в кадр.

Пеннант до своего перехода в «Биллерикэй Таун» выступал за «Бери», а до этого играл в чемпионате Сингапура.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 10:50
и что такого
просто сашка
просто сашка
сегодня в 09:43
я думал там джеррарда по золотым медалям спалили
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
сегодня в 09:22
пфф
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