Экс-игрок «Ливерпуля» засветился в секс-шоу жены

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джермэйн Пеннант, который в настоящее время выступает за «Биллерикэй Таун» из 7 дивизиона английских лиг, запятнал свою репутацию в глазах ряда болельщиков.

35-летний хавбек женат на Элис Гудвин, которая зарабатывает на жизнь удаленной работой с клиентами на сайтах интимного характера. Минута ее услуг стоит 6 фунтов. В одной из сессий Гудвин решил поучаствовать и Пеннант. Сообщается, что клиент по ту сторону экрана вычислил футболиста по отличительной татуировке на правой руке, которая попала в кадр.

Пеннант до своего перехода в «Биллерикэй Таун» выступал за «Бери», а до этого играл в чемпионате Сингапура.